Пеня за комуналку: у червні вже нараховуватимуть штраф за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг



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Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати

Розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником, але він не може бути вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення

В Україні у червні вже нараховуватимуть пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні норми містяться в законі «Про житлово-комунальні послуги», що почав діяти з 1 травня 2019 року.

Згідно зі статтею 26 закону, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

«Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги», - йдеться в тексті закону.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднило роз'яснення, згідно з яким «пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утворюється з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг».

Як повідомлялося, стаття закону «Про житлово-комунальні послуги», прийнятого ухваленому у листопаді 2017 року, про введення пені за житлово-комунальні послуги набрала чинності з 1 травня 2019 року.

Відзначимо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2019 року склала 63,5 млрд грн, що на 5,7 млрд грн менше, ніж місяцем раніше.

Нагадаємо, у Мінрегіоні розказали, чи буде українцям автоматично нараховуватися пеня за борги з комуналки.