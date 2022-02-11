Штрафів за відсутність касових апаратів тимчасово не буде: рішення влади

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів

У січні ФОПам не нараховуватимуть штрафи за відсутність касових апаратів через збої в роботі системи програмних РРО, загалом до кінця року штрафи можуть зменшити на 90%. Про це в інтерв’ю виданню УНІАН розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Жодної перевірки ФОПів в січні щодо не видання чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, аби зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень», – пояснив Гетманцев.

За його словами, штрафи можуть бути скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.

«Буду просити депутатів проголосувати за це...І як раз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція суттєво зменшити на 90% штрафи на увесь рік для тих, хто встановив РРО», – резюмував Гетманцев.

Нещодавно, Кабінет міністрів вніс зміни до умов роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО).

Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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