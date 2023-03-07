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Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon
Разом із безпілотниками у війська передають два мобільних пункти управління на базі британських DAFів
фото: Європейська солідарність

Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» підготували для фронту ще два комплекси на базі БПЛА Poseidon і вантажівок DAF. Порошенко переконаний – відповіддю суспільства на страшні злочини російських окупантів має бути згуртованість і ще більша допомога ЗСУ.

«Воля, або смерть!» – вчора вся Україна і весь світ побачив як це виглядає. Український герой продемонстрував це. А наше з вами завдання, завдання Збройних Сил знайти і знешкодити кожного, хто до цього причетний – їх, їхніх командирів, виконавців, всіх. А щоб це не залишалося просто закликом, кожен з нас має зробити все для того, щоб сприяти цьому», – говорить п’ятий президент.

«Ми точно переконані, що цьому допоможуть «Посейдони», комплекси, які фактично чи не єдині здатні протидіяти засобам радіоелектронної боротьби. Ми готуємося до негайної передачі двох повноцінних комплексів», – показав Порошенко техніку.

Разом із безпілотниками у війська передають два мобільних пункти управління на базі британських DAFів.

«Тут – поєднання трьох наших програм. Перша – «Посейдони». У співвідношенні ціна-якість і ефективність можу напевно стверджувати, що це один із найкращих виборів. І сьогодні це вже третя десятка птахів, які отримають наші артилеристи, бригади артилерійської розвідки, наші десантники, наші танкісти і наші моторизовані частини. Друга складова цього комплексу – це є DAFи. Ми об’єднали позиції артилерійського тягача і «Посейдонів». І третя позиція – це комплекс пункт управління», – показав Порошенко.

«Хочу продемонструвати – тут знаходиться пульт управління для чотирьох представників. Отут розташований пілот, в абсолютно надійних і захищених умовах. Тут розташований оператор. Тут розташований артилерист. І тут розташований розвідник. Все це об’єднано в одній точці. Тут стоїть Старлінк, і командир бригади або генеральний штаб може бачити очами оператора і пілота події, що там відбувається. І артилерист має бачити те саме, що бачить оператор», – розповідає Петро Порошенко.

Також в комплекс входить генератор для безперебійної роботи. «Комплекс має дуже високу прохідність. Є антенне поле і є очі розвідників, очі арти, очі танків, яким не здатна протистояти росія. Дякую, що ви доєднуєтеся до цього. Дякую, що ми з вами разом можемо творити дива. Ні один вбивця не уникне справедливого покарання», – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Петро Порошенко також передав комплекс БПЛА «Poseidon» розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

14 січня Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА «Poseidon», які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.

«Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі», – наголошує Порошенко.

Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» також законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Перша сотня вантажівок після підготовки та модернізації вже надійшла у підрозділи ЗСУ. 

Теги: Петро Порошенко росія Європейська солідарність вантажівки пальне пілот розробка допомога ЗСУ

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