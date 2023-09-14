Південна Корея інвестуватиме в відновлення українського енергосектору

«Укргідроенерго» і Корейська корпорація водних ресурсів (K-water) уклали спільний меморандум

Із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Південної Кореї 10 вантажів гуманітарної допомоги енергетичному сектору та зацікавлена в інвестиціях в відновлення енергосектору. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Зокрема, Україна отримала 20 резервних електростанцій і п'ять міні-екскаваторів, які використовуються, зокрема, у межах масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах.

Крім цього, ПрАТ «Укргідроенерго» і Корейська корпорація водних ресурсів (K-water) уклали меморандум, яким передбачається співпраця в експериментальному проєкті з відновлення Каховської ГЕС.

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Зазначається, що напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з корейською делегацією на чолі з міністром землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьонгом. Під час зустрічі сторони підтвердили взаємну зацікавленість у подальшій співпраці у сфері гідроенергетики, а також обговорили співпрацю в ядерній галузі та потенціал співпраці у сфері відновлюваних джерел енергії, зокрема вітрової і сонячної енергетики.

Міністр Вон Хі Рьонг наголосив на зацікавленості корейських інженерних та конструкторських компаній в інвестиціях у відновлення українського енергосектору.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт.