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    В Мілані згорів багатоповерховий житловий будинок (відео)

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    У Мілані горить житловий будинок - В Мілані згорів багатоповерховий житловий будинок (відео)
    У Мілані горить житловий будинок
    Фото: ansa.it

    Пожежа майже повністю знищила будівлю.

    У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі. Про це повідомляє агентство Ansa.

    Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей.

    Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.

    Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.


    Пожежа майже повністю знищила будівлю.

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    Теги: пожежа Італія Twitter будинок
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    В Мілані згорів багатоповерховий житловий будинок (відео)