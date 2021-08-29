В Мілані згорів багатоповерховий житловий будинок (відео)
Пожежа майже повністю знищила будівлю.
У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі. Про це повідомляє агентство Ansa.
Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей.
Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.
Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.
#Italy Milan Via Antonini #fire 29/08/2021 pic.twitter.com/eRAvy6E2q4— Nicole Elisei (@EliseiNicole) August 29, 2021
Пожежа майже повністю знищила будівлю.
EDIFICIO DE 15 PISOS EN Incendio en #Milan esta tarde, con una gran columna de humo que se elevó hacia el cielo. El incendio estalló en un apartamento en Via Giacomo Antonini alrededor de las 17.30 horas. #Milano #Fire #ITA— Santiago Corral (@enfermeria) August 29, 2021
@MiTomorrowpic.twitter.com/VrqoMvZrhd