В Мілані згорів багатоповерховий житловий будинок (відео)

Пожежа майже повністю знищила будівлю.

У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі. Про це повідомляє агентство Ansa.

Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей.

Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.

Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.





Пожежа майже повністю знищила будівлю.