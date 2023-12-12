«Енергоатом» скоротив борг за 2022 рік на 4 млрд грн, але залишилось 17 млрд – Котін

Котін також пояснив, що сплата ПСО «Енергоатомом» дає змогу тримати тариф на електроенергію для людей на рівні 2,64 грн/кВт-год

«Що стосується нас, ми повністю погашаємо обсяг ПСО цього року»

«Енергоатом» до кінця року повністю виконає свої зобов'язання щодо забезпечення пільгових тарифів на електроенергію для населення, на компенсацію яких у 2023 році було направлено 121 млрд грн, повідомив президент компанії Петро Котін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що стосується нас, ми повністю погашаємо обсяг ПСО цього року. 113 млрд грн ми вже сплатили, загалом 121 млрд грн закриємо», – сказав він в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Водночас він зазначив, що поточного року вдалося погасити п'яту частину заборгованості з ПСО, яка виникла торік і становила 21 млрд грн. Наразі заборгованість скорочено до 17 млрд грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ба більше, ми закрили 4 млрд грн боргів за попередній рік, які почали накопичуватися після зупинки Запорізької АЕС у вересні», – додав глава «Енергоатому».

Котін також пояснив, що сплата ПСО «Енергоатомом» дає змогу тримати тариф на електроенергію для людей на рівні 2,64 грн/кВт-год, що є значно нижчим за ринкову ціну, але водночас звернув увагу, що в такий спосіб компанія віддає на ці цілі значну частину своїх доходів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей. Раніше в Енергоатомі заявляли, що компанія потребує державної підтримки у процесі погашення 17 млрд заборгованості на ринку електроенергії.