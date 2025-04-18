Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова

«Метінвест» постачає метал для мобільних автівок з початку 2023 року

Українські прикордонники отримали ще п’ять багі виробництва Оперативного командування «Південь» та громадської організації «Багі для ЗСУ». Метал для автівок безплатно передав «Метінвест-СМЦ» у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.

«Метінвест-СМЦ» почав відвантажувати метал для мобільних автівок багі ще на початку 2023-го року. За цей час з металу компанії виготовили понад 200 одиниць техніки для ЗСУ. Нещодавно відбулася передача чергової партії – для Державної прикордонної служби України.

В умовах бойових дій такі автівки – незамінні помічники. Адже завдяки своїй маневровості та швидкості ідеально підходять для підвозу боєприпасів, евакуації поранених, переміщення на складних ділянках фронту та розвідки.

«Метінвест» підтримує ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Зокрема, «Метінвест-СМЦ» вже два роки безплатно відвантажує металопродукцію для виготовлення багі. Автівки відправляються на різні напрямки, щоб допомагати захисникам виконувати бойові завдання. Прикордонники отримують автівки вперше. Сподіваємось, що вони будуть справно служити оборонцям і врятують чимало життів», – зазначив директор з клієнтського сервісу та операційної діяльності «Метінвест-СМЦ» Олександр Паламарчук.

Від початку повномасштабної війни у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова було налагоджено виробництво цілої низки сталевих виробів для потреб воїнів.

Зокрема, зі сталі «Метінвесту» для Сил оборони України виготовляють захисні екрани протидії FPV-дронам, які встановлюються на бронетехніку й бережуть життя оборонців.