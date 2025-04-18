Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
Багі для ЗСУ
фото: metinvest.media

«Метінвест» постачає метал для мобільних автівок з початку 2023 року

Українські прикордонники отримали ще п’ять багі виробництва Оперативного командування «Південь» та громадської організації «Багі для ЗСУ». Метал для автівок безплатно передав «Метінвест-СМЦ» у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.

«Метінвест-СМЦ» почав відвантажувати метал для мобільних автівок багі ще на початку 2023-го року. За цей час з металу компанії виготовили понад 200 одиниць техніки для ЗСУ. Нещодавно відбулася передача чергової партії – для Державної прикордонної служби України.

В умовах бойових дій такі автівки – незамінні помічники. Адже завдяки своїй маневровості та швидкості ідеально підходять для підвозу боєприпасів, евакуації поранених, переміщення на складних ділянках фронту та розвідки.

«Метінвест» підтримує ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Зокрема, «Метінвест-СМЦ» вже два роки безплатно відвантажує металопродукцію для виготовлення багі. Автівки відправляються на різні напрямки, щоб допомагати захисникам виконувати бойові завдання. Прикордонники отримують автівки вперше. Сподіваємось, що вони будуть справно служити оборонцям і врятують чимало життів», – зазначив директор з клієнтського сервісу та операційної діяльності «Метінвест-СМЦ» Олександр Паламарчук.

Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова фото 1
фото: metinvest.media

Від початку повномасштабної війни у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова було налагоджено виробництво цілої низки сталевих виробів для потреб воїнів.

Зокрема, зі сталі «Метінвесту» для Сил оборони України виготовляють захисні екрани протидії FPV-дронам, які встановлюються на бронетехніку й бережуть життя оборонців.

Читайте також:

Теги: фронт завод металургія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми
Захист фінансових прав військових: Умєров розповів про нововведення у разі полону
15 квiтня, 19:21
13 квітня, у Вербну неділю, під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи
Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах
14 квiтня, 08:23
Місто Рафах межує з Єгиптом на півдні
Ізраїль оточив місто Рафах на півдні Гази
13 квiтня, 00:37
Брати приїхали провідати маму
У Третій штурмовій бригаді воюють семеро рідних братів
12 квiтня, 21:20
Кротевич вважає, що втратив орден після критики Сирського
Втрачений орден Кротевича. Нацгвардія пояснила, як так сталося
11 квiтня, 20:56
Росіяни активно використовують мотоцикли та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад
Росіяни на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів
29 березня, 16:22
Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
27 березня, 17:25
Сенатор Джек Рід назвав ситуацію «кричущим провалом оперативної безпеки та здорового глузду»
Скандальна переписка щодо ударів США по Ємену: реакція політиків
25 березня, 05:44
Трамп не домовився з Путіним ні про що
Путін обіцяв Трампу припинити удари по енергетиці, але є нюанс
19 березня, 15:01

Економіка

Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду
Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду
Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США
Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США
Нацбанк залишив облікову ставку без змін
Нацбанк залишив облікову ставку без змін
Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький
Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький
Операційний директор «Метінвесту» назвав головні проблеми української металургії
Операційний директор «Метінвесту» назвав головні проблеми української металургії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
47K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
21K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
20K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
11K
Кінець домінування Google на Android? Японія ухвалила важливе рішення проти IT-гіганта

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua