Популярний лоукостер повністю зупинив продаж квитків із двох аеропортів

Ryanair припинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона

На даний момент в авіакомпанії ситуацію не коментують

Популярний ірландський авіаперевізник-лоукостер Ryanair припинив продаж квитків на всі рейси одразу з двох міст України: з Харкова та Херсона. Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що при спробі забронювати квиток із зазначених міст на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує на те, що немає доступних вильотів. Хоча рейси з Києва, Одеси та Львова проходять за розкладом.

Проте на даний момент в авіакомпанії ситуацію не коментують.

Зазначається, що з Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.

Варто вказати, що лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час.

Раніше стало відомо, що з 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути Ryanair зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків та Відень.

Скасування в більшості торкнулося тих 17 маршрутів, які були скасовані раніше Ryanair до кінця січня 2022 року. Тобто, на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня.

До цього Ryanair скасувала 17 рейсів з України, які були заплановані на січень 2022 року.

Також у січні лоукостер Wizz Air анонсував підвищення цін на авіаквитки.