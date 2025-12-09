Суд у Гаазі заарештував актив «Газпрому» за позовом ДТЕК Ахметова

За позовом ДТЕК Ахметова суд у Гаазі заарештував активи «Газпрому»

Окружний суд Амстердама на вимогу енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова заарештував активи підконтрольного «Газпрому» оператора газопроводу «Турецький потік» South Stream Transport. Про це повідомляє інформаційне агентство «Интерфакс».

Зазначається, що на вимогу ДТЕК Постійна палата третейського суду в Гаазі в листопаді 2023 року зобов'язала Росію виплатити ДТЕК компенсацію за кримські активи в розмірі 208 млн доларів.

РФ оскаржила рішення в державному Апеляційному суді Гааги, розгляд справи триває.

У повідомленні зазначають, що у липні цього року за заявою ДТЕК Окружний суд Амстердама наклав охоронний арешт на активи South Stream Transport на рахунках в ABN Amro Bank в забезпечення її вимог до Росії за рішенням гаазького арбітражу.

Раніше Гаазький суд наклав арешт на акції нідерландської газодобувної компанії Wintershall Noordzee, 50% якої належить «Газпрому, за позовом групи ДТЕК про компенсацію збитків унаслідок незаконної окупації Криму.