Петиція проти проїзду по 30 грн у Києві набрала голоси за лічені години
Кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації. Про це повідомляє «Главком»
Звернення з’явилося на платформі 18 травня о 16:16, його автором є Олексій Ксєніч.
Які тарифи готує влада?
Приводом для появи петиції став офіційно оприлюднений намір запровадити у Києві з 15 липня 2026 року нову тарифну модель. Вона передбачає:
- 30 грн – вартість разової поїздки;
- 25-30 грн – поїздка за транспортною карткою (залежно від кількості);
- 60 грн – 90-хвилинний пересадковий квиток;
- 4 875 грн – безлімітний місячний проїзний.
Головні аргументи петиції
Автор петиції наголошує, що йдеться про різке та соціально болюче зростання вартості базової міської послуги, яке є неприйнятним в умовах воєнного стану:
- Удар по гаманцю: для людей із мінімальною зарплатою новий місячний проїзний (4875 грн) становитиме понад половину їхнього доходу. Це критичне навантаження для студентів, ВПО, пенсіонерів та працівників із низькою оплатою праці.
- Досвід інших міст: у Харкові під час війни муніципальний транспорт залишається безкоштовним, а в Одесі, Львові чи Дніпрі тарифи є значно нижчими. Позначка у 30 грн для Києва не є єдиним можливим сценарієм.
- Бюджетні резерви: Київ має один із найбільших місцевих бюджетів. Перекладати фінансові проблеми комунальних підприємств лише на пасажирів – несправедливо.
Чого вимагає громада?
Автор звернення закликає Київраду:
Звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану.
Не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку, пересадкового квитка за 60 грн та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану.
Зобов’язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу, зокрема собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва.
Провести відкритий аудит КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» та інших комунальних перевізників до ухвалення будь-яких рішень щодо зміни тарифів.
Розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва.
Забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.
Оскільки петиція рекордно швидко подолала необхідний бар'єр, тепер її офіційно має розглянути міська влада та надати відповідь киянам.
Нагадаємо, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме гнучка система знижок. Необхідність перегляду тарифів у мерії пояснюють тим, що вартість проїзду в столиці не змінювалася з 2018 року. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, оплату праці працівників транспортних підприємств та утримання інфраструктури.
