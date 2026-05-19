Петиція проти проїзду по 30 грн у Києві набрала голоси за лічені години

glavcom.ua
Кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації. Про це повідомляє «Главком»

Звернення з’явилося на платформі 18 травня о 16:16, його автором є Олексій Ксєніч.

Які тарифи готує влада?

Приводом для появи петиції став офіційно оприлюднений намір запровадити у Києві з 15 липня 2026 року нову тарифну модель. Вона передбачає:

  • 30 грн – вартість разової поїздки;
  • 25-30 грн – поїздка за транспортною карткою (залежно від кількості);
  • 60 грн – 90-хвилинний пересадковий квиток;
  • 4 875 грн – безлімітний місячний проїзний.
Головні аргументи петиції

Автор петиції наголошує, що йдеться про різке та соціально болюче зростання вартості базової міської послуги, яке є неприйнятним в умовах воєнного стану:

  • Удар по гаманцю: для людей із мінімальною зарплатою новий місячний проїзний (4875 грн) становитиме понад половину їхнього доходу. Це критичне навантаження для студентів, ВПО, пенсіонерів та працівників із низькою оплатою праці.
  • Досвід інших міст: у Харкові під час війни муніципальний транспорт залишається безкоштовним, а в Одесі, Львові чи Дніпрі тарифи є значно нижчими. Позначка у 30 грн для Києва не є єдиним можливим сценарієм.
  • Бюджетні резерви: Київ має один із найбільших місцевих бюджетів. Перекладати фінансові проблеми комунальних підприємств лише на пасажирів – несправедливо.

Чого вимагає громада?

Автор звернення закликає Київраду:

  • Звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану.

    Не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку, пересадкового квитка за 60 грн та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану.

    Зобов’язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу, зокрема собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва.

  • Провести відкритий аудит КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» та інших комунальних перевізників до ухвалення будь-яких рішень щодо зміни тарифів.

    Розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва.

    Забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

Оскільки петиція рекордно швидко подолала необхідний бар'єр, тепер її офіційно має розглянути міська влада та надати відповідь киянам.

Нагадаємо, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме гнучка система знижок. Необхідність перегляду тарифів у мерії пояснюють тим, що вартість проїзду в столиці не змінювалася з 2018 року. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, оплату праці працівників транспортних підприємств та утримання інфраструктури.

