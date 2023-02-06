Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор

Українська сторона активно співпрацює з американськими партнерами над передачею конфіскованих коштів олігарха, деталі будуть найближчими днями

Міністерство юстиції спільно з Держдепартаментом США працюють над механізмом передачі Україні конфіскованих активів російського олігарха Костянтина Малофєєва. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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«Це історичне рішення. Воно стало можливим завдяки двопалатній підтримці в американському парламенті...Це означає, що Захід серйозно налаштований на боротьбу з російськими елітами», – сказав генпрокурор.

Він нагадав, що минулого року в США ухвалили нове законодавство, яке спрямоване на конфіскацію на користь України російських активів.

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«Ця конфіскація – результат тривалої співпраці Офісу генерального прокурора з міністерством юстиції США, наших груп з розшуку та конфіскації активів тих, хто підтримує війну проти України», – зазначив Костін.

За його словами, Міністерства юстиції вже передало кошти Міністерству закордонних справ США. Українська й американська сторони щоденно працюють над конкретикою щодо процесу передання цих коштів Україні. Деталі будуть відомі найближчими днями, додає Костін.

«Далі буде. Ця робота є постійною. І наші команди практично у щоденній роботі…Коли буде готова інформація щодо того, хто наступний, – ми обов'язково про це повідомимо і, сподіваюся, що також це робитимемо спільно з генеральним прокурором США», - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, підприємств, які належали російським бізнесменам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову, передали в державну власність України. Майно російських підприємців становить щонайменше 2 млрд грн.

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