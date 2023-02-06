Головна Країна Політика
search button user button menu button

Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор
Кошти російського олігарха Малофєєва незабаром надійдуть в Україну
фото з відкритих джерел

Українська сторона активно співпрацює з американськими партнерами над передачею конфіскованих коштів олігарха, деталі будуть найближчими днями

Міністерство юстиції спільно з Держдепартаментом США працюють над механізмом передачі Україні конфіскованих активів російського олігарха Костянтина Малофєєва. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Це історичне рішення. Воно стало можливим завдяки двопалатній підтримці в американському парламенті...Це означає, що Захід серйозно налаштований на боротьбу з російськими елітами», – сказав генпрокурор.

Він нагадав, що минулого року в США ухвалили нове законодавство, яке спрямоване на конфіскацію на користь України російських активів.

«Ця конфіскація – результат тривалої співпраці Офісу генерального прокурора з міністерством юстиції США, наших груп з розшуку та конфіскації активів тих, хто підтримує війну проти України», – зазначив Костін.

За його словами, Міністерства юстиції вже передало кошти Міністерству закордонних справ США. Українська й американська сторони щоденно працюють над конкретикою щодо процесу передання цих коштів Україні. Деталі будуть відомі найближчими днями, додає Костін.

«Далі буде. Ця робота є постійною. І наші команди практично у щоденній роботі…Коли буде готова інформація щодо того, хто наступний, – ми обов'язково про це повідомимо і, сподіваюся, що також це робитимемо спільно з генеральним прокурором США», - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, підприємств, які належали російським бізнесменам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову, передали в державну власність України. Майно російських підприємців становить щонайменше 2 млрд грн.

Читайте також: Націоналізація російського та білоруського майна. Бюро економічної безпеки звітувало про результати 

 

 


 

 

Теги: гроші олігархи Андрій Костін Генпрокурор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Високопосадовця Департаменту міграційної поліції арештували за «кришування» борделів
Високопосадовця Департаменту міграційної поліції арештували за «кришування» борделів
4 лютого, 14:02
Воїн просить допомогти купити йому зброю
«Мій рахунок ще не закрито»: поранений під Бахмутом снайпер збирає гроші на нову гвинтівку Волонтерська ініціатива
2 лютого, 14:49
Чемезов та Шелков входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ
В Україні націоналізовано активи російських олігархів: названо підприємства
Сьогодні, 20:24

Політика

Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор
Активи російського олігарха Малофєєва скоро передадуть Україні – генпрокурор
Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ
Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ
Шмигаль повідомив, кого бачить на посаді міністра внутрішніх справ
Шмигаль повідомив, кого бачить на посаді міністра внутрішніх справ
Кадрові перестановки на митниці: Арахамія повідомив деталі
Кадрові перестановки на митниці: Арахамія повідомив деталі
«Слуги» пояснили, чому передумали карати Резнікова
«Слуги» пояснили, чому передумали карати Резнікова
Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією: що це значить
Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією: що це значить

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
43K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
36K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
19K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Сьогодні, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Сьогодні, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Сьогодні, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Сьогодні, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Сьогодні, 15:16
Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича
Сьогодні, 15:05

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту