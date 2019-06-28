Президент продовжує курс реформ - ринок електроенергії запроваджується з 1 липня, - Олещук



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Політолог Петро Олещук Фото: Слово і діло

Політолог: Наміри змінити застарілу модель енергоринку єдиного покупця на сучасну Україна задекларувала ще на початку двотисячних, проте реалізувати це вдалось лише зараз

Президент не став відхилятися від курсу реформ і всупереч інтересам деяких олігархів запускає ринок електроенергії з 1 липня. Про це написав на своїй сторінці в Faсebook політолог Петро Олещук.

«З 1 липня стартує довгоочікувана реформа ринку електроенергії. З понеділка ринок повинен запрацювати по конкурентній моделі, як в Європі. Ціни будуть встановлюватися на підставі співвідношення попиту та пропозиції. Були побоювання, що один олігарх, який після тривалої відсутності недавно повернувся в Україну, чинитиме тиск на керівництво держави з метою не допустити впровадження вільного й прозорого ринку електроенергії. Але Президент не став ухилятися з курсу необхідних реформ. Отже, ринок має нарешті постати», - написав Олещук.

Політолог нагадав, що наміри змінити застарілу модель енергоринку єдиного покупця на сучасну, за якою працює більшість розвинених країн світу, Україна задекларувала ще на початку двотисячних, проте реалізувати це вдалось лише зараз.

«Раз за разом реформу відкладали й лише нині вистачило політичної волі нарешті розпочати запуск лібералізованого ринку, що базується на принципах Третього енергетичного пакету ЄС», - зазначив Олещук.

Він також наголосив, що запуск нового ринку електроенергії є важливим етапом в розбудові прозорого конкурентного середовища та ключовим індикатором втілення реформ і виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електроенергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це також одна з умов програми співробітництва України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року.