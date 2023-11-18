Підприємствам простіше закритися, ніж платити непідйомні тарифи на електроенергію – експерт

«Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів вже зупинилися»– зауважив Сергій Кудрявцев

Феросплавні підприємства України зупинили роботу, тому що через підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії виробництво перестало бути рентабельним. Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

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«Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів вже зупинилися. І я не розумію, чому треба підвищувати тарифи, якщо є можливість запросити якусь допомогу з Європейського Союзу, і прибрати цей дисбаланс на ринку та розібратися з боргами», – зауважив Кудрявцев.

За його словами, тарифы для промисловості на електроенергію стали непідйомними, тож заводам простіше зупинитися – адже світові ринки наразі падають, в той час як собівартість української продукції постійно зростає. Українські ж підприємства втрачають не тільки ринки, але й найцінніший ресурс – працівників.

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«Передусім важливо зберегти та утримати фахівців – щоб була можливість потім, якщо вирішиться питання з електроенергією, мати важливість працювати. Тому що перезапустити печі це дуже складний механізм, і якщо не буде досвідченого персоналу, то навіть маючи можливість працювати, це буде неможливе. І це стосується всіх галузей», – наголосив Кудрявцев.

Він акцентував: головне завдання сьогодні – у тому, щоб Міністерство палива та енергетики розібралося з державною монополією Укренерго, та знайшло механізми, які допоможуть уникнути підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу.

Як відомо, НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Після підвищення тарифів дохід «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн.

В свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що підвищення тарифу Укренерго нічим не обгрунтоване і покликане просто приховати неефективність менеджменту, який хоче отримувати високі зарплати.