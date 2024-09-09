Українські медалісти на Паралімпійських іграх 2024: повний список
Україна ввійшла в першу п’ятірку за кількістю нагород
Завершилися Паралімпійські ігри 2024 у Парижі. За результатами змагань, Україна здобула 82 медалі (22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові) та посіла сьоме місце у загальному медальному заліку та п’яте за кількістю нагород.
На цьогорічних Іграх Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту. 65 спортсменів везуть додому щонайменше одну нагороду. А 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Парижа-2024.
Найбільше разів на п'єдестал пошани наші паралімпійці традиційно підіймалися в плаванні (40) та легкій атлетиці (19). Крім того, Україна вперше завоювала медаль у голболі.
Усі українські медалісти на Паралімпійських іграх 2024
Андрій Трусов, 24 роки, плавання, клас S7
- «золото» – 50 метрів вільним стилем
- «золото» – 50 метрів батерфляєм
- «срібло» – 200 метрів комплексним стилем
- «срібло» – 400 метрів вільним стилем
- «срібло» – 100 метрів на спині
Ігор Цвєтов, 30 років, легка атлетика, клас T35
- «золото» – біг на 100 метрів
- «золото» – біг на 200 метрів
Денис Остапченко, 23 роки, плавання, клас S3
- «золото» – 50 метрів на спині
- «срібло» – 50 метрів вільним стилем
- «срібло» – 200 метрів вільним стилем
- «бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Єгор Дементьєв, 37 років, велоспорт/велотрек, клас С5
- «золото» – шосейна групова гонка
- «срібло» – індивідуальний персьют, 4000 метрів
Наталія Кобзар, 24 роки, легка атлетика, клас Т37
- «золото» – біг на 400 метрів
- «срібло» – біг на 200 метрів
Олександр Комаров, 36 років, плавання, клас S5
- «золото» – 100 метрів вільним стилем
- «бронза» – 200 метрів вільним стилем
- «бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Ганна Стеценко, 32 роки, плавання, клас S12
- «золото» – мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- «срібло» – 100 метрів на спині
- «срібло» – 100 метрів вільним стилем
- «бронза» – 400 метрів вільним стилем
Марина Піддубна, 26 років, плавання, клас S11
- «золото» – мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- «бронза» – 50 метрів вільним стилем
Олексій Вірченко, 23 роки, плавання, клас S13
- «золото» мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- «бронза» – 50 метрів вільним стилем
Ярослав Денисенко, 32 роки, плавання, клас S12
- «золото» – 100 метрів вільним стилем
- «золото» – мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок
- «бронза» – 100 метрів на спині
Віктор Дідух, 37 років, настільний теніс, клас MS8
- «золото» – одиночний турнір
- «бронза» – мікст, парний турнір
Оксана Зубковська, 43 роки, легка атлетика, клас T12
- «золото» – стрибки в довжину
Михайло Сербін, 20 років, плавання, клас S11
- «золото» – 100 метрів на спині
Юрій Шенгур, 21 рік, плавання, клас S7
- «золото» – 100 метрів на спині
Юлія Шуляр, 27 років, легка атлетика, клас Т20
- «золото» – біг на 400 метрів
Олександр Яровий, 25 років, легка атлетика, клас F20
- «золото» – штовхання ядра
Анастасія Москаленко, 24 роки, легка атлетика, клас F32
- «золото» – штовхання ядра
Марія Помазан, 35 років, легка атлетика, клас F35
- «золото» – штовхання ядра
Наталія Ніколайчик, 37 років, дзюдо, клас J1
- «золото» – до 48 кг
Анастасія Гарник, 28 років, дзюдо, клас J1
- «золото» – понад 70 кг
Олександр Назаренко, 38 років, дзюдо, клас J2
- «золото» – до 90 кг
Владислав Єпіфанов, 25 років, веслування на байдарках і каное, клас VL3
- «золото» – каное-одиночка, 200 метрів
Данило Чуфаров, 35 років, плавання, клас S11/SB11
- «срібло» – 200 метрів комплексним стилем
- «срібло» – 100 метрів батерфляєм
- «бронза» – 100 метрів на спині
- «бронза» – 100 метрів брасом
Ірина Пойда, 26 років, плавання, клас S5
- «срібло» – 200 метрів вільним стилем
- «срібло» – 100 метрів вільним стилем
- «бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Антон Коль, 34 роки, плавання, клас S1
- «срібло» – 100 метрів на спині
- «бронза» – 50 метрів на спині
Ігор Німченко, 26 років, плавання, клас S10/SM10
- «срібло» – 100 метрів батерфляєм
- «бронза» – 200 метрів комплексним стилем
Оксана Ботурчук, 39 років, легка атлетика, клас T12
- «срібло» – біг на 100 метрів
- «бронза» – біг на 400 метрів
Владислав Білий, 26 років, легка атлетика, клас F38
- «срібло» – метання списа
Володимир Пономаренко, 31 рік, легка атлетика, клас F12
- «срібло» – штовхання ядра
Роман Полянський, 38 років, академічне веслування, клас PR1
- «срібло» – парна одиночка, 2000 метрів
Ілля Яременко, 27 років, плавання, клас S13
- «срібло» – 50 метрів вільним стилем
Марія Шпатківська, 24 роки, легка атлетика, клас F46
- «срібло» – штовхання ядра
Максим Веракса, 40 років, плавання, клас S12
- «срібло» – 100 метрів вільним стилем
Людмила Даниліна, 38 років, легка атлетика, клас T20
- «срібло» – біг на 1500 метрів
Марина Литовченко, 33 роки, настільний теніс, клас WS6
- «срібло» – одиночний турнір
Марина Мажула, 41 рік, веслування на байдарках і каное, клас KL1
- «срібло» – байдарка-одиночка, 200 метрів
Антон Крюков, 36 років, паверліфтинг
- «срібло» – понад 107 кг
Євгенія Бреус, 41 рік, фехтування на колісних кріслах, категорія А
- «срібло» – шпага, командний турнір
Надія Дьолог, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В
- «срібло» – шпага, командний турнір
Наталія Морквич, 32 роки, фехтування на колісних кріслах, категорія А
- «срібло» – шпага, командний турнір
Олена Федота-Ісаєва, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В
- «срібло» – шпага, командний турнір
- «бронза» – шабля, одиночний турнір
- «бронза» – шпага, одиночний турнір
Родіон Жигалін, 39 років, голбол
- «срібло» – чоловічий командний турнір
Василь Олійник, 28 років, голбол
- «срібло» – чоловічий командний турнір
Федір Сидоренко, 24 роки, голбол
- «срібло» – чоловічий командний турнір
Антон Стрельчик, 32 роки, голбол
- «срібло» – чоловічий командний турнір
Олександр Топорков, 33 роки, голбол
- «срібло» – чоловічий командний турнір
Євгеній Циганенко, 33 роки, голбол
- «срібло» – чоловічий командний турнір
Євгеній Богодайко, 30 років, плавання, клас SM7/SB6
- «бронза» – 200 метрів комплексним стилем
- «бронза» – 100 метрів брасом
Сергій Паламарчук, 35 років, плавання, клас S3
- «бронза» – 50 метрів на спині
- «бронза» – 200 метрів вільним стилем
Ірина Шинкарьова, 19 років, настільний теніс, клас XD17
- «бронза» – мікст, парний турнір
Роман Данилюк, 31 рік, легка атлетика, клас F12
- «бронза» – штовхання ядра
Артем Колінько, 40 років, боча, клас BC4
- «бронза» – одиночний турнір
Данило Семенихін, 20 років, плавання, клас SB5
- «бронза» – 100 метрів брасом
Олександр Литвиненко, 34 роки, легка атлетика, клас Т36
- «бронза» – стрибки у довжину
Зоя Овсій, 30 років, легка атлетика, клас F51
- «бронза» – метання диска
Максим Коваль, 26 років, легка атлетика, клас F20
- «бронза» – штовхання ядра
Павло Баль, 38 років, велоспорт, клас H5
- «бронза» – групова гонка
Анжела Гаврисюк, 26 років, дзюдо, клас J1
- «бронза» – до 57 кг
Давид Хорава, 36 років, дзюдо, J2
- «бронза» – до 60 кг
Ярослав Семененко, 37 років, плавання, клас S5
- «бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Вероніка Коржова, 16 років, плавання, клас SB6
- «бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Ганна Гонтар, 20 років, плавання, клас S6/SB5
- «бронза» – 50 метрів вільним стилем
- «бронза» – 100 метрів брасом
- «бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок
Максим Ніколенко, 31 рік, настільний теніс, клас MS8
- «бронза» – одиночний турнір
Микола Синюк, 36 років, веслування на байдарках і каное, клас KL2
- «бронза» – байдарка-одиночка, 200 метрів
Юрій Бабинець, 29 років, паверліфтинг
- «бронза» – до 88 кг
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