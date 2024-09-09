Українські медалісти на Паралімпійських іграх 2024: повний список

На цьогорічних Паралімпійських іграх Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту

Україна ввійшла в першу п’ятірку за кількістю нагород

Завершилися Паралімпійські ігри 2024 у Парижі. За результатами змагань, Україна здобула 82 медалі (22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові) та посіла сьоме місце у загальному медальному заліку та п’яте за кількістю нагород.

На цьогорічних Іграх Україна була представлена 140 спортсменами в 17 видах спорту. 65 спортсменів везуть додому щонайменше одну нагороду. А 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Парижа-2024.

Найбільше разів на п'єдестал пошани наші паралімпійці традиційно підіймалися в плаванні (40) та легкій атлетиці (19). Крім того, Україна вперше завоювала медаль у голболі.

Усі українські медалісти на Паралімпійських іграх 2024

Андрій Трусов, 24 роки, плавання, клас S7

Андрій Трусов фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – 50 метрів вільним стилем

«золото» – 50 метрів батерфляєм

«срібло» – 200 метрів комплексним стилем

«срібло» – 400 метрів вільним стилем

«срібло» – 100 метрів на спині

Ігор Цвєтов, 30 років, легка атлетика, клас T35

Ігор Цвєтов фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – біг на 100 метрів

«золото» – біг на 200 метрів

Денис Остапченко, 23 роки, плавання, клас S3

Денис Остапченко (зліва) фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – 50 метрів на спині

«срібло» – 50 метрів вільним стилем

«срібло» – 200 метрів вільним стилем

«бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Єгор Дементьєв, 37 років, велоспорт/велотрек, клас С5

Єгор Дементьєв фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – шосейна групова гонка

«срібло» – індивідуальний персьют, 4000 метрів

Наталія Кобзар, 24 роки, легка атлетика, клас Т37

Наталія Кобзар фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – біг на 400 метрів

«срібло» – біг на 200 метрів

Олександр Комаров, 36 років, плавання, клас S5

Олександр Комаров фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – 100 метрів вільним стилем

«бронза» – 200 метрів вільним стилем

«бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Ганна Стеценко, 32 роки, плавання, клас S12

«золото» – мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

«срібло» – 100 метрів на спині

«срібло» – 100 метрів вільним стилем

«бронза» – 400 метрів вільним стилем

Марина Піддубна, 26 років, плавання, клас S11

«золото» – мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

«бронза» – 50 метрів вільним стилем

Олексій Вірченко, 23 роки, плавання, клас S13

«золото» мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

«бронза» – 50 метрів вільним стилем

Ярослав Денисенко, 32 роки, плавання, клас S12

«золото» – 100 метрів вільним стилем

«золото» – мікст, естафета 4х100 метрів, вільний стиль, 49 очок

«бронза» – 100 метрів на спині

Ярослав Денисенко, Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко (зліва направо) фото: Національний паралімпійський комітет України

Віктор Дідух, 37 років, настільний теніс, клас MS8

Віктор Дідух фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – одиночний турнір

«бронза» – мікст, парний турнір

Оксана Зубковська, 43 роки, легка атлетика, клас T12

Оксана Зубковська фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – стрибки в довжину

Михайло Сербін, 20 років, плавання, клас S11

Михайло Сербін фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – 100 метрів на спині

Юрій Шенгур, 21 рік, плавання, клас S7

Юрій Шенгур фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – 100 метрів на спині

Юлія Шуляр, 27 років, легка атлетика, клас Т20

Юлія Шуляр фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – біг на 400 метрів

Олександр Яровий, 25 років, легка атлетика, клас F20

Олександр Яровий фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – штовхання ядра

Анастасія Москаленко, 24 роки, легка атлетика, клас F32

Анастасія Москаленко фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – штовхання ядра

Марія Помазан, 35 років, легка атлетика, клас F35

Марія Помазан фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – штовхання ядра

Наталія Ніколайчик, 37 років, дзюдо, клас J1

Наталія Ніколайчук фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – до 48 кг

Анастасія Гарник, 28 років, дзюдо, клас J1

Анастасія Гарник фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – понад 70 кг

Олександр Назаренко, 38 років, дзюдо, клас J2

Олександр Назаренко фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – до 90 кг

Владислав Єпіфанов, 25 років, веслування на байдарках і каное, клас VL3

Владислав Єпіфанов фото: Національний паралімпійський комітет України

«золото» – каное-одиночка, 200 метрів

Данило Чуфаров, 35 років, плавання, клас S11/SB11

Данило Чуфаров фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – 200 метрів комплексним стилем

«срібло» – 100 метрів батерфляєм

«бронза» – 100 метрів на спині

«бронза» – 100 метрів брасом

Ірина Пойда, 26 років, плавання, клас S5

Ірина Пойда фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – 200 метрів вільним стилем

«срібло» – 100 метрів вільним стилем

«бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Антон Коль, 34 роки, плавання, клас S1

Антон Коль (справа) фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – 100 метрів на спині

«бронза» – 50 метрів на спині

Ігор Німченко, 26 років, плавання, клас S10/SM10

Ігор Німченко фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – 100 метрів батерфляєм

«бронза» – 200 метрів комплексним стилем

Оксана Ботурчук, 39 років, легка атлетика, клас T12

Оксана Ботурчук (зліва) фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – біг на 100 метрів

«бронза» – біг на 400 метрів

Владислав Білий, 26 років, легка атлетика, клас F38

Владислав Білий фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – метання списа

Володимир Пономаренко, 31 рік, легка атлетика, клас F12

Володимир Пономаренко фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – штовхання ядра

Роман Полянський, 38 років, академічне веслування, клас PR1

Роман Полянський фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – парна одиночка, 2000 метрів

Ілля Яременко, 27 років, плавання, клас S13

Ілля Яременко (справа) фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – 50 метрів вільним стилем

Марія Шпатківська, 24 роки, легка атлетика, клас F46

Марія Шпатківська фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – штовхання ядра

Максим Веракса, 40 років, плавання, клас S12

Максим Веракса (зліва), Ярослав Денисенко фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – 100 метрів вільним стилем

Людмила Даниліна, 38 років, легка атлетика, клас T20

Людмила Даниліна фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – біг на 1500 метрів

Марина Литовченко, 33 роки, настільний теніс, клас WS6

Марина Литовченко фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – одиночний турнір

Марина Мажула, 41 рік, веслування на байдарках і каное, клас KL1

Марина Мажула фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – байдарка-одиночка, 200 метрів

Антон Крюков, 36 років, паверліфтинг

Антон Крюков фото: Національний паралімпійський комітет України

«срібло» – понад 107 кг

Євгенія Бреус, 41 рік, фехтування на колісних кріслах, категорія А

«срібло» – шпага, командний турнір

Надія Дьолог, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В

«срібло» – шпага, командний турнір

Наталія Морквич, 32 роки, фехтування на колісних кріслах, категорія А

«срібло» – шпага, командний турнір

Олена Федота-Ісаєва, 38 років, фехтування на колісних кріслах, категорія В

«срібло» – шпага, командний турнір

«бронза» – шабля, одиночний турнір

«бронза» – шпага, одиночний турнір

Олена Федота-Ісаєва (знизу зліва), Євгенія Бреус (зверху зліва), Наталія Морквич (зверху справа), Надія Дьолог (знизу справа) фото: Національний паралімпійський комітет України

Родіон Жигалін, 39 років, голбол

«срібло» – чоловічий командний турнір

Василь Олійник, 28 років, голбол

«срібло» – чоловічий командний турнір

Федір Сидоренко, 24 роки, голбол

«срібло» – чоловічий командний турнір

Антон Стрельчик, 32 роки, голбол

«срібло» – чоловічий командний турнір

Олександр Топорков, 33 роки, голбол

«срібло» – чоловічий командний турнір

Євгеній Циганенко, 33 роки, голбол

«срібло» – чоловічий командний турнір

Чоловіча збірна України з голболу фото: Національний паралімпійський комітет України

Євгеній Богодайко, 30 років, плавання, клас SM7/SB6

Євгеній Богодайко фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – 200 метрів комплексним стилем

«бронза» – 100 метрів брасом

Сергій Паламарчук, 35 років, плавання, клас S3

Сергій Паламарчук (справа) фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – 50 метрів на спині

«бронза» – 200 метрів вільним стилем

Ірина Шинкарьова, 19 років, настільний теніс, клас XD17

Ірина Шинкарьова фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – мікст, парний турнір

Роман Данилюк, 31 рік, легка атлетика, клас F12

Роман Данилюк (зліва) фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – штовхання ядра

Артем Колінько, 40 років, боча, клас BC4

Артем Колінько фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – одиночний турнір

Данило Семенихін, 20 років, плавання, клас SB5

Данило Семенихін фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – 100 метрів брасом

Олександр Литвиненко, 34 роки, легка атлетика, клас Т36

Олександр Литвиненко фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – стрибки у довжину

Зоя Овсій, 30 років, легка атлетика, клас F51

Зоя Овсій фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – метання диска

Максим Коваль, 26 років, легка атлетика, клас F20

Максим Коваль та Олександр Яровий фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – штовхання ядра

Павло Баль, 38 років, велоспорт, клас H5

Павло Баль фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – групова гонка

Анжела Гаврисюк, 26 років, дзюдо, клас J1

Анжела Гаврисюк фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – до 57 кг

Давид Хорава, 36 років, дзюдо, J2

Давид Хорава фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – до 60 кг

Ярослав Семененко, 37 років, плавання, клас S5

«бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Вероніка Коржова, 16 років, плавання, клас SB6

«бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Ганна Гонтар, 20 років, плавання, клас S6/SB5

«бронза» – 50 метрів вільним стилем

«бронза» – 100 метрів брасом

«бронза» – естафета 4х50 метрів, комплексний стиль, 20 очок

Вероніка Коржова (позаду зліва), Ярослав Семененко (позаду справа), Ірина Пойда (спереду друга зліва), Олександр Комаров (спереду другий справа), Денис Остапченко (спереду перший зліва), Анна Гонтар (спереду перша справа) фото: Національний паралімпійський комітет України

Максим Ніколенко, 31 рік, настільний теніс, клас MS8

Максим Ніколенко фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – одиночний турнір

Микола Синюк, 36 років, веслування на байдарках і каное, клас KL2

Микола Синюк (зліва) фото: Національний паралімпійський комітет України

«бронза» – байдарка-одиночка, 200 метрів

Юрій Бабинець, 29 років, паверліфтинг

Юрій Бабинець фото: Національний паралімпійський комітет України