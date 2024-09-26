Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 647800 (+1400) осіб,
- танків – 8825 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,
- артилерійських систем – 18620 (+71) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3190 (+22)
Активність флоту окупантів станом на 26 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» агальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісм суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 17 суден, з них п'ять рухались з протоки Босфор.
Нині триває 946-й день повномасштабної війни в Україні.
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