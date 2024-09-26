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Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 946-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Третя окрема танкова Залізна бригада

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 647800 (+1400) осіб,
  • танків – 8825 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,
  • артилерійських систем  – 18620 (+71) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3190 (+22)
Втрати ворога у війні станом на 26 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 26 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 вересня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» агальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісм суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 17 суден, з них п'ять рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 26 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 26 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 946-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб Україна втрати

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