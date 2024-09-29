Якщо РФ отримає вигоду від агресії в Україні, то вона не зупиниться – МЗС Швеції

Швеція виступила за мир в Україні із дотриманням територіальної цілісності країни

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявила, що основою миру в Україні має бути збереження її суверенітету та територіальної цілісності. Про це повідомляє Укрінформ.

Вона наголосила, що будь-які спроби порушити ці принципи лише сприятимуть подальшій агресії з боку Росії. Швеція продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, аби допомогти відновити її територіальну цілісність та суверенітет.

«Принцип територіальної цілісності й суверенітету усіх держав мусить стати основою всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це було підтверджено під час Саміту миру у Швейцарії у червні, до якого долучилися близько 100 національних делегацій з усіх материків», – сказала Стенергард.

Швеція залишається надійним партнером України в її боротьбі проти російської агресії. Новопризначена глава МЗС Швеції вже підтвердила, що військова та енергетична підтримка України буде продовжуватися. Це включає постачання зброї та іншу допомогу для протидії російським атакам. Марія Стенергард наголосила, що співпраця між країнами залишатиметься пріоритетом для Швеції в майбутньому​.

На її переконання, якщо «члену Ради Безпеки дозволять пожинати плоди агресії, згубний вплив не припиниться в Україні». «Керівництво Росії продовжить намагатися підпорядкувати інші держави своєму правлінню», – наголосила дипломат.

Відносини між Україною та Швецією за останні роки зміцнилися завдяки активній підтримці з боку скандинавської країни як у військовому, так і в дипломатичному аспектах. Швеція постійно надає гуманітарну допомогу та сприяє відновленню інфраструктури, а також бере участь у міжнародних санкціях проти Росії.

Нагадаємо, Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить 4,6 млрд шведських крон.

До слова, 29 серпня найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупиняв прийом та відправлення рейсів через наближення невідомих БПЛА.

Раніше стало відомо, що МЗС України висловило подив щодо рішення Швейцарії підтримати так званий «мирний план» Китаю та Бразилії, наголошуючи на відсутності логіки в цьому кроці.