Продовження дії поточних прайс-кепів є критичним для імпорту електроенергії – ексміністр

glavcom.ua
Дарія Демяник
Плачков звернув увагу на ризики для енергосистеми в умовах війни
фото: depositphotos.com

Занижені прайс-кепи можуть створити загрозу енергетичній безпеці – ексміністр

Продовження дії підвищених прайс-кепів щонайменше до липня 2026 року є необхідною умовою стабільної роботи енергосистеми та продовження імпорту електроенергії. Про це заявив Іван Плачков, президент Української енергетичної асамблеї.

Він звернувся до НКРЕКП із пропозицією внести зміни до постанови №70 та продовжити дію чинних граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому сегментах.

За його словами, встановлені на рівні 15 000 грн/МВт·год прайс-кепи вже довели свою ефективність, оскільки створили економічні стимули для імпорту та допомогли стабілізувати систему в умовах дефіциту генерації після російських атак.

«Граничні максимальні ціни… створили економічні стимули для імпорту електроенергії», – наголосив Плачков.

Він підкреслив, що чинні прайс-кепи також формують передбачуване та прозоре цінове середовище, яке наближає український ринок до європейських правил, зокрема в контексті майбутнього market coupling.

Водночас повернення до нижчих цінових обмежень, за його оцінкою, може мати негативні наслідки – обмежити імпорт у пікові періоди, погіршити фінансовий стан генерації та зруйнувати ринкові стимули для інвесторів.

Окремо Плачков звернув увагу на ризики для енергосистеми в умовах війни. За його словами, занижені прайс-кепи фактично унеможливлюють оперативне залучення імпорту в разі дефіциту, що створює пряму загрозу енергетичній безпеці.

Раніше експерт енергетичного ринку Володимир Галущак назвав продовження дії поточних прайс-кепів необхідним інструментом відновлення ринкових сигналів та залучення імпорту в умовах дефіциту потужності.

