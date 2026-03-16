Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС

Україна планує додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів енергосистем протягом двох років

Український уряд планує протягом найближчих двох років збільшити потужності для обміну електроенергією з країнами Європи щонайменше на 1,5 ГВт. Це має розширити можливості імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

У відомстві наголосили, що розширення можливостей обміну електроенергією з Європою залишається одним із ключових завдань для української енергосистеми.

«В наступні 2 роки плануємо додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів. Бо Україна прагне бути не лише частиною спільної мережі, а рівноправним партнером у формуванні енергетичної безпеки та сили всього континенту», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що за останні роки можливості для імпорту електроенергії з Європи суттєво зросли. Це дозволяє українській енергосистемі гнучкіше реагувати на дефіцит електроенергії та стабілізувати роботу мережі.

Нагадаємо, що уряд України планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету для захисту об’єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах. Вже визначено 210 об’єктів критичної інфраструктури, на яких найближчим часом розпочнуться роботи із посилення захисту.

До слова, литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid надасть гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже €160 тисяч.

Раніше Німеччина підготувала до відправки в Україну обладнання зі списаних електростанцій, яке планують використати для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів.