Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна наростить потужності для обміну електроенергією з ЄС
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Україна планує додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів енергосистем протягом двох років

Український уряд планує протягом найближчих двох років збільшити потужності для обміну електроенергією з країнами Європи щонайменше на 1,5 ГВт. Це має розширити можливості імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

У відомстві наголосили, що розширення можливостей обміну електроенергією з Європою залишається одним із ключових завдань для української енергосистеми.

«В наступні 2 роки плануємо додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів. Бо Україна прагне бути не лише частиною спільної мережі, а рівноправним партнером у формуванні енергетичної безпеки та сили всього континенту», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що за останні роки можливості для імпорту електроенергії з Європи суттєво зросли. Це дозволяє українській енергосистемі гнучкіше реагувати на дефіцит електроенергії та стабілізувати роботу мережі.

Нагадаємо, що уряд України планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету для захисту об’єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах. Вже визначено 210 об’єктів критичної інфраструктури, на яких найближчим часом розпочнуться роботи із посилення захисту.

До слова, литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid надасть гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже €160 тисяч. 

Раніше Німеччина підготувала до відправки в Україну обладнання зі списаних електростанцій, яке планують використати для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів. 

Теги: енергетика Україна Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua