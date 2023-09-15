Уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік

Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн

Сьогодні, 15 вересня, Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проєкт державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України тільки що затвердив законопроєкт про держбюджет на 2024 рік.

Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.

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У 2024 році мінімальна заробітна плата може становити у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн.

Згідно з Регламентом Верховної Ради, уряд щорічно вносить до парламенту проєкт закону про держбюджет на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. У першому читанні Рада має розглянути головний фінансовий документ країни не пізніше 20 жовтня, а остаточно – не пізніше 1 грудня.