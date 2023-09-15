Уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік
Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн
Сьогодні, 15 вересня, Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проєкт державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України тільки що затвердив законопроєкт про держбюджет на 2024 рік.
Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.
У 2024 році мінімальна заробітна плата може становити у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн.
Згідно з Регламентом Верховної Ради, уряд щорічно вносить до парламенту проєкт закону про держбюджет на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. У першому читанні Рада має розглянути головний фінансовий документ країни не пізніше 20 жовтня, а остаточно – не пізніше 1 грудня.
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