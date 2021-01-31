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    Економіка та фінанси

    Проїзд у маршрутках в Україні подорожчає: де і на скільки піднімуть

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    <p>Найдешевший&nbsp;проїзд у жителів Черкаської та Херсонської областей</p> - Проїзд у маршрутках в Україні подорожчає: де і на скільки піднімуть

    Найдешевший проїзд у жителів Черкаської та Херсонської областей

    У Києві проїзд у маршрутках подорожчає від березня

    В Україні знову дорожчає проїзд. На Київщині та ще у кількох регіонах пасажири у маршрутках платитимуть більше. Ціни на квитки в автобусах, тролейбусах, трамваях та метро поки не зміняться, повідомляє «Сьогодні».

    В асоціації «Автоперевізники Київщини» кажуть: вартість проїзду зростатиме. Мовляв, від 2018 року не змінювали тарифів:

    • Спочатку на кілька гривень вартість проїзду піднімуть у Боярці, Вишневому.
    • За ними будуть Згурівка, Баришівка, Іванків.

    Ще кілька причин подорожчання називають водії. Через карантин, що триває майже рік, пасажирів стало значно менше і зросли ціни на пальне. Прогнозують, що з Боярки до Києва квиток коштуватиме 25 грн.

    У столичних маршрутках квитки теж здорожчають на кілька гривень у березні, кажуть перевізники. У метро ж, трамваях і тролейбусах поки залишиться усе як є, бо громадському транспорту місто компенсує збитки.

    Також зміняться ціни на проїзд у маршрутках:

    • У Сумах вартість вже підняли на 2 грн. Платять 7 грн замість п’яти.
    • На Харківщині зросте вартість приміських та міжміських перевезень від однієї до чотирьох гривень – залежно від протяжності маршруту.
    • У самому Харкові тарифів поки не змінюватимуть.
    • У Копивницькому у тролейбусах і комунальних автобусах квиток коштуватиме 5 і 6 гривень. Маршрутникам міськрада планує затвердити тариф на рівні 7 грн.

    Найдорожчий проїзд нині у Києві – 8 гривень.

    Найдешевший у жителів Черкаської та Херсонської областей – 3 грн.

    Нагадаємо, представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

    Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

    Вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

    Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів). 

    Теги: тарифи громадський транспорт міськрада ціни місто квиток
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