Стало відомо, чи подорожчає проїзд у київських маршрутках

Після локдауну проїзд у міському транспорті не подорожчав

Кияни стурбовані можливим подорожчанням проїзду у міському транспортні

У Києві активно обговорюється можливе підвищення вартості проїзду в наземному громадському транспорті.

Що стосується київських маршруток, то в громадському союзі «Асоціація перевізників Києва та Київської області» відзначають, що столичні маршрутки поки не готують подорожчання проїзду.

«Поки вартість проїзду в київських маршрутках дорожчати не буде, як би не було складно перевізникам. Ми розуміємо, що від локдауну постраждали всі сфери економіки, і платоспроможність людей сильно знизилася. Будемо стримувати зростання цін. Ми знаємо, що з лютого дорожчає проїзд у Київській області. У Києві ми поки максимально стримуємо цей процес», – повідомив сайту «Сьогодні» глава асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За його словами, до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Нещодавно представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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