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    Економіка та фінанси

    Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України

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    Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України
    Фото: пресслужба Укрлендфармингу

    Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ «Квочка»

    Журнал «Бізнес» опублікував добірку інновацій у аграрному секторі, який складає левову частку експорту України та стрімко рухається у напрямку переробки продукції.

    Птахофабрика «Авіс« агрохолдингу «Авангард» українського бізнесмена Олега Бахматюка відзначена як одне з найбільш інноваційних підприємств в аграрному секторі за версією видання «Бізнес». Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ «Квочка». 

    Як зазначає «Бізнес», птахофабрика «Авіс» - це сучасне виробництво курячих яєць в форматі закритого циклу (система, яка дозволяє виробляти велику кількість якісних яєць, одночасно турбуючись про природні ресурси і дбаючи про курочок-несучок). Тут і контроль якості повітря, і води для напування птахів, і корми із чіткою формулою. Яйця, що вироблені тут, відповідають європейським стандартам та стандарту Halal, а досконало спланована система логістики дозволяє доставляти яйця до споживачів максимально свіжими. 

    Фото: пресслужба Укрлендфармингу
    Фото: пресслужба Укрлендфармингу

    Інкубатори агрохолдингу «Авангард» є високотехнологічним виробництвом, де всі параметри (а крім вологості та температури повітря їх ще біля десяти) контролює штучний інтелект. Окрім високої якості продукції, пріоритетом для виробника є захист зовнішнього середовища. Підприємство застосовує очисні споруди провідного міжнародного виробника Nijhuis  та спільно з Державним інститутом охорони ґрунтів України розробляє  нові методи компостування, щоб отримати безвідходне виробництво. 

    Фото: пресслужба Укрлендфармингу
    Фото: пресслужба Укрлендфармингу

    Відходи  виробництва перетворюються  на корисні для людини і навколишнього середовища продукти - органічне сухе добриво, органічне рідке добриво та електроенергію. Для цього «Авангард» побудував біогазовий завод, який виробляє «зелену» електроенергію з відновлюваних джерел - курячого посліду. 

    До агрохолдингу «Авангард», який є частиною групи компаній «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка, входить 19 птахофабрик, 6 комбікормових заводів і 2 фабрики із підрощення молодняку. Дві з птахофабрик - філія «Чорнобаївське» та «Авіс», збудовані в 2003 році на найсучаснішому обладнанні. Міжнародний аудит цих птахофабрик відбувся у 2018 році і підтвердив, що вони можуть експортувати яйця в країни Європейського Союзу. Також ці дві птахофабрики у 2019 році пройшли сертифікацію на відповідність стандарту Halal і підтвердили діючий сертифікат ISO 22000:2005, що є гарантією повного контролю всього циклу виробництва. «Авангард» - найбільший український експортер курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, що продає продукцію в 40 країн світу.  
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