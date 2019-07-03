Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України
Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ «Квочка»
Журнал «Бізнес» опублікував добірку інновацій у аграрному секторі, який складає левову частку експорту України та стрімко рухається у напрямку переробки продукції.
Птахофабрика «Авіс« агрохолдингу «Авангард» українського бізнесмена Олега Бахматюка відзначена як одне з найбільш інноваційних підприємств в аграрному секторі за версією видання «Бізнес». Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ «Квочка».
Як зазначає «Бізнес», птахофабрика «Авіс» - це сучасне виробництво курячих яєць в форматі закритого циклу (система, яка дозволяє виробляти велику кількість якісних яєць, одночасно турбуючись про природні ресурси і дбаючи про курочок-несучок). Тут і контроль якості повітря, і води для напування птахів, і корми із чіткою формулою. Яйця, що вироблені тут, відповідають європейським стандартам та стандарту Halal, а досконало спланована система логістики дозволяє доставляти яйця до споживачів максимально свіжими.
Інкубатори агрохолдингу «Авангард» є високотехнологічним виробництвом, де всі параметри (а крім вологості та температури повітря їх ще біля десяти) контролює штучний інтелект. Окрім високої якості продукції, пріоритетом для виробника є захист зовнішнього середовища. Підприємство застосовує очисні споруди провідного міжнародного виробника Nijhuis та спільно з Державним інститутом охорони ґрунтів України розробляє нові методи компостування, щоб отримати безвідходне виробництво.
Відходи виробництва перетворюються на корисні для людини і навколишнього середовища продукти - органічне сухе добриво, органічне рідке добриво та електроенергію. Для цього «Авангард» побудував біогазовий завод, який виробляє «зелену» електроенергію з відновлюваних джерел - курячого посліду.