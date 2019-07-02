В «Голосі» стверджують, що в їхньому виборчому штабі працюють безплатно



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У Вакарчука зараз працює дуже багато молоді, випускників старших курсів, у яких просто зараз сесія закінчується і вони їздять в тури - активіст

Юрчишин розповів, що для роботи у штабі люди беруть відпустки на основній роботі, а якщо мають свій бізнес, то відкладають його

Громадський діяч, заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин стверджує, що в їхньому штабі більшість люднй працюють безкоштовно. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Юрчишина, величезна кількість людей приходять у вільний від роботи час, при цьому є працівники на зарплаті.

«Тут можна проводити аналоги зі «Слугою народу», але на відміну від них у нас справді є офіційні працівники на зарплаті. Їх невелика кількість – кілька десятків. Наші регіональні координатори теж працюють офіційно в регіонах. У нас є такий кадровий скелет, але значна частина людей просто інвестує свій час в таку коротку кампанію», - зазначив заступник партії «Голос».

Юрчишин зауважив, що для роботи у штабі люди беруть відпустку на роботі, а якщо мають свій бізнес, то відкладають його і працюють на партію «Голос».

«Дуже багато молоді, випускників старших курсів, у яких просто зараз сесія закінчується і вони їздять в тури. У нас є навіть представники юридичних фірм, які ввечері, після основної роботи, приходять і допомагають перевіряти документи, зараз допомагають у формуванні представництва партії в окружних комісіях. Їхня робота не потребує 100% залучення, вони можуть собі це дозволити. Тому тут таке поєднання класичної партійної бюрократії з мережевою волонтерською діяльністю», - розповідає політик.

Юрчишин запевнив, що сам Вакарчук коли він не в турі, то мінімум півдня проводить у штабі, «а в турі він мінімум чотири-п’ять днів в тижні».

«Його функція – зразок для наслідування. Людина, яка повністю склалася, яка вже є успішною в певній сфері, готова пожертвувати собою і піти в сферу, яка вважається тотально брудною, щоб запропонувати кращу якість. Він завжди любить згадувати створення «Океану Ельзи» як першої групи, яка поза конкурсними форматами, не беручи участі ні в «Таврійських іграх», ні в «Території А», сама себе розкручувала до того рівня, який зараз має. Ми намагаємося робити «Голос» за тим самим принципом», - заявив Юрчишин.

Заступник партії «Голос» впевнений, що «Океан Ельзи» допомагав людям в критичних моментах, надихав і вів, так і в «Голосі» він веде». «А для щоденної роботи є я, Юля Клименко, Ярослав Железняк», - зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».