Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Бельгія відмовилася передавати заморожені російські активи через «репутаційні загрози»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Бельгія відмовилася передавати заморожені російські активи через «репутаційні загрози»
За словами бельгійського міністра, конфіскація активів РФ поставить під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг
фото: Politico

Бельгійський уряд вважає, що конфіскація активів «підірве» довіру до євро

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не погоджується на конфіскацію заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійських банках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Як пояснив Прево, конфіскація російських активів поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг. «Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи», – додав він.

За словами міністра, бельгійський уряд розглянув можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також «підірве» довіру до євро.

Водночас глава бельгійської дипломатії пообіцяв, що Бельгія зробить внесок у гарантії безпеки для України в межах «коаліції охочих». Він додав, що деталі ще остаточно не узгоджені, але припустив: «підтримка включатиме переважно літаки», а крім того, Бельгія може допомогти з розмінуванням.

Нагадаємо, Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 млрд євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни.

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів.

Читайте також:

Теги: Бельгія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Бельгії наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти Росії
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
27 серпня, 07:46
Брюссель виділяє €20 млн на Українську зернову ініціативу
Стало відомо, коли Бельгія передасть Україні F-16
26 серпня, 18:06
Максим Прево зробив заяву про миротворчу місію в Україні
Бельгія заявила про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, але є умова
26 серпня, 17:22
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
8 серпня, 13:19
У деяких галузях у Європі є вакуум у вакансіях
Ринок праці в Європі: у яких секторах найбільше вакансій
7 серпня, 07:52

Економіка

Бельгія відмовилася передавати заморожені російські активи через «репутаційні загрози»
Бельгія відмовилася передавати заморожені російські активи через «репутаційні загрози»
Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти
Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти
Вистачить на 25 років. Розвідка оприлюднила дані про нафтові запаси РФ
Вистачить на 25 років. Розвідка оприлюднила дані про нафтові запаси РФ
Нові підводні кабелі в Балтійському морі: як Швеція, Естонія та Фінляндія зміцнюють зв'язок
Нові підводні кабелі в Балтійському морі: як Швеція, Естонія та Фінляндія зміцнюють зв'язок
Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа
Індія продовжить купувати російську нафту попри тарифи Трампа
Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць
Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7592
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5492
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5213
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
2242
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua