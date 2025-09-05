Бельгія відмовилася передавати заморожені російські активи через «репутаційні загрози»

За словами бельгійського міністра, конфіскація активів РФ поставить під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг

Бельгійський уряд вважає, що конфіскація активів «підірве» довіру до євро

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не погоджується на конфіскацію заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійських банках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Як пояснив Прево, конфіскація російських активів поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг. «Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи», – додав він.

За словами міністра, бельгійський уряд розглянув можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також «підірве» довіру до євро.

Водночас глава бельгійської дипломатії пообіцяв, що Бельгія зробить внесок у гарантії безпеки для України в межах «коаліції охочих». Він додав, що деталі ще остаточно не узгоджені, але припустив: «підтримка включатиме переважно літаки», а крім того, Бельгія може допомогти з розмінуванням.

Нагадаємо, Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 млрд євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни.

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів.