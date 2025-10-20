Чому Будапешт? Зеленський пояснив, яку гру веде Орбан

На думку президента України, активність Орбана викликана не турботою про мир, а про власні результати виборів навесні





Президент України Володимир Зеленський розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що його активність на міжнародній арені не має нічого спільного з реальною медіацією у війні між Україною та Росією. Про це Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем'єр-міністр Угорщини. Коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем’єр-міністр Угорщини має до цього адекватне відношення», – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Орбан їздив до Росії, Китаю та США і пробував набирати для себе політичної ваги. «Ми казали, що ми не давали йому ніяких повноважень, і зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь», – пояснив очільник держави.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна планують провести у Будапешті. Ініціатором переговорів виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заявив, що його країна готова прийняти обох президентів. Політик назвав майбутній захід «чудовою новиною для миролюбних людей усього світу».

Орбан у соцмережі X повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалася підготовка до майбутнього саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Угорщині не варто приєднуватися до єврозони, оскільки Європейський Союз «розпадається». Політик зазначив, що ухвалення євро може «прив’язати Угорщину до потопаючого корабля». Він також закликав до «радикальної трансформації» блоку впродовж одного–двох років, попередивши, що без таких змін союз ризикує перетворитися на «короткий розділ» в історії.

Зазначимо, у квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Наразі опитування свідчать про те, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан не зможе перемогти.