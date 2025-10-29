Суд у США заблокував плани Трампа щодо масових звільнень держслужбовців

Федеральна суддя С’юзен Ілстон стала на бік профспілок і заборонила адміністрації проводити масові скорочення під час «шатдауну»

Федеральна суддя у США С’юзен Ілстон заблокувала спроби президента Дональда Трампа звільнити понад 4 тисячі федеральних працівників під час тривалого «шатдауну», ставши на бік профспілок держслужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Суддя С’юзен Ілстон, призначена ще президентом Клінтоном, винесла рішення на користь профспілок федеральних працівників, які оскаржували плани адміністрації Трампа щодо масових скорочень. Позов був поданий до початку «шатдауну» 1 жовтня.

Новий вердикт розширює попередню судову заборону, яка вже призупиняла спроби масових звільнень. Суддя зазначила, що такі дії адміністрації будуть незаконними і виходять за межі повноважень виконавчої влади. Перед тим профспілки публічно закликали покласти край «шатдауну», який триває майже місяць.

Нагадаємо, що демократи в Сенаті США втринадцяте заблокували законопроєкт, який був прийнятий Палатою представників і мав на меті відновлення роботи федерального уряду. Пропозиція передбачала фінансування уряду до 21 листопада, але була відхилена з результатом 54 голоси «за» і 45 «проти», тоді як для проходження потрібно було 60 голосів.

«Шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки.