Словаччина припиняє експорт дизелю в Україну

Фіцо зазначив, що компанія Slovnaft призупиняє постачання дизпалива до України та інших країн

Рішення словацького уряду було ухвалено одразу після заяви Угорщини про зупинку постачання палива до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу «Дружба» через російські атаки на українську інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт словацького уряду.

За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тис. тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни. «Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», – каже він.

Водночас словацький премʼєр запевнив, що дефіциту пального чи інших нафтопродуктів у Словаччині наразі немає.

Нагадаємо, Угорщина зупинила постачання дизельного палива до України та не планує їх відновлювати, доки не відновиться транспортування нафти через нафтопровід «Дружба».

За словами глави угорського МЗС Петера Сійярто, уряд обговорив ситуацію з постачанням нафти після припинення транзиту трубопроводом. Сійярто стверджує, що поставки нафти досі не відновлені «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням».

«Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу «Дружба». На цьому ми зупинимося», – сказав він.

Міністр додав, що наразі Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких, за його словами, вистачить приблизно на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі країна не бачить ризиків для власної енергетичної безпеки.

Раніше Хорватія відмовилася дозволити транзит російської нафти через нафтопровід Adria на прохання Угорщини та Словаччини. Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що країни ЄС більше не мають технічних причин залишатися залежними від російських енергоресурсів, навіть попри готовність інфраструктури до роботи. Із відповідною ініціативою до Загреба зверталися Будапешт і Братислава, однак хорватська сторона наголосила на необхідності поступової відмови Європи від російської нафти.