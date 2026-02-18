Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина припиняє експорт дизелю в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина припиняє експорт дизелю в Україну
Фіцо зазначив, що компанія Slovnaft призупиняє постачання дизпалива до України та інших країн
фото: AP

Рішення словацького уряду було ухвалено одразу після заяви Угорщини про зупинку постачання палива до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу «Дружба» через російські атаки на українську інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт словацького уряду.

За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тис. тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни. «Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», – каже він.

Водночас словацький премʼєр запевнив, що дефіциту пального чи інших нафтопродуктів у Словаччині наразі немає.

Нагадаємо, Угорщина зупинила постачання дизельного палива до України та не планує їх відновлювати, доки не відновиться транспортування нафти через нафтопровід «Дружба».

За словами глави угорського МЗС Петера Сійярто, уряд обговорив ситуацію з постачанням нафти після припинення транзиту трубопроводом. Сійярто стверджує, що поставки нафти досі не відновлені «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням».

«Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу «Дружба». На цьому ми зупинимося», – сказав він.

Міністр додав, що наразі Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких, за його словами, вистачить приблизно на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі країна не бачить ризиків для власної енергетичної безпеки.

Раніше Хорватія відмовилася дозволити транзит російської нафти через нафтопровід Adria на прохання Угорщини та Словаччини. Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що країни ЄС більше не мають технічних причин залишатися залежними від російських енергоресурсів, навіть попри готовність інфраструктури до роботи. Із відповідною ініціативою до Загреба зверталися Будапешт і Братислава, однак хорватська сторона наголосила на необхідності поступової відмови Європи від російської нафти.

Читайте також:

Теги: Словаччина пальне дизельне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава словацького уряду каже, що Братислава не збирається фінансувати нові міжнародні органи, про які «не знає всього достеменно»
Словаччина відхилила запрошення Трампа до Ради миру
28 сiчня, 06:16
На Кубу літають авіакомпанії «Росія» та Nordwind Airlines
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
9 лютого, 19:37
Перед візитом до Братислави та Будапешта американський дипломат відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки
Рубіо вирушить до Словаччини й Угорщини
10 лютого, 07:31
Американський дипломат 15–16 лютого відвідає Братиславу та Будапешт
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
13 лютого, 06:22
Сергій Кисіль у ролі мера Тихої Нави
Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
8 лютого, 20:30
Референдум про дострокові вибори в Словаччині наблизився до старту
Опозиція Словаччини зібрала 350 тисяч підписів за дострокові вибори
6 лютого, 20:31
Пеллегріні відкинув твердження попередньої урядової коаліції про те, що словацькі винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту, і заявив, що сам випробував політ на літаках
Президент Словаччини висловився про передачу МіГ-29 Україні
8 лютого, 10:59
Нафтопровід Adria став центром енергетичної суперечки в ЄС
Хорватія відмовилася транспортувати російську нафту для Угорщини та Словаччини
16 лютого, 17:35
Угорщина прив’язала постачання дизеля до відновлення нафтопроводу «Дружба»
Угорщина припинила постачання дизеля Україні
Сьогодні, 15:08

Політика

Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua