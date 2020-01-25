Deutsche Bahn залучать до управління Укрзалізницею «на певному етапі» — Гончарук



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Детальніше про співпрацю з німецькою компанією уряд розповість на початку лютого 2020 року

Гончарук переконаний, що «німецькі колеги добре володіють розумінням, якою є українська залізниця зсередини»

Найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn обрали як партнера для «Укрзалізниці» через «наявність досвіду, розуміння та ресурсів».

Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, уряд хоче на певному етапі залучати консультантів Deutsche Bahn до управління «Укрзалізницею».

«Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яка буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або на певному етапі будуть залучені до управління. Йдеться не про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо у концесію», — розповів Гончарук.

Він переконаний, що німецькі колеги добре володіють розумінням, якою є українська залізниця зсередини.

«Ми говорили з німецькими колегами про наступне: у них є досвід, ресурси та розуміння того, як зараз виглядає зсередини «Укрзалізниця». Вони консультують нас за окремими невеликими проєктами», — додав він.

Прем’єр також уточнив, що детальніше про співпрацю з німецькою компанією уряд розповість на початку лютого 2020 року.

Напередодні Гончарук запевнив, що «Укрзалізниця» залишається під повним контролем держави.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn уточнять деталі співпраці у лютому.

Раніше повідомлялось, що український уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

Натомість згодом стало відомо, що Deutsche Bahn не планує брати в управління «Укрзалізницю».

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».