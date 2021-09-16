  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні за рік здорожчали продукти: за популярний овоч платимо удвічі більше

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Борщ стає дорогим задоволенням - В Україні за рік здорожчали продукти: за популярний овоч платимо удвічі більше
    Борщ стає дорогим задоволенням

    Деякі овочі «борщового набору» зросли в ціні на понад 100%

    Ціни на продукти, які входять до так званого «борщового набору», сильно зросли в порівнянні з цим же періодом минулого року. Подорожчало також куряче м'ясо. Про це повідомляє пресслужба Державної статистики України.

    Як змінилися ціни за рік

    • Найбільше злетіла вартість цибулі – на 108%.
    • Буряк та морква збільшилися в ціні на 70%.
    • Ціна капусти виросла на третину.
    • Подешевшала лише картопля – майже на 15%.

    Здорожчала і вартість курятини: купити цілу тушку тепер дорожче на чверть, а філе підвищилося в ціні на 20%.

    У чому причина?

    «За даними FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), у серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування стрімко зросли після зниження протягом двох місяців поспіль. За рік продовольство подорожчало на 33%, а порівняно з липнем ціни в серпні стали вище на 3,1%», – додали в Держстаті.

    При цьому найбільшу динаміку росту у світі показав цукор (на 9,6%). Це сталося на тлі побоювань із приводу неврожаю тростини в Бразилії, яка є найбільшим експортером цього продукту на світовому ринку.

    Нагадаємо, Державна служба статистики зафіксувала зростання цін на м'ясо, рибу та молочні продукти. Подорожчання продуктів тваринного походження зафіксували згідно з моніторингом цін від серпня 2020 року до серпня 2021 року.

    Читайте також:
    Теги: продукти ціни харчування овочі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за рік здорожчали продукти: за популярний овоч платимо удвічі більше