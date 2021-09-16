В Україні за рік здорожчали продукти: за популярний овоч платимо удвічі більше

Деякі овочі «борщового набору» зросли в ціні на понад 100%

Ціни на продукти, які входять до так званого «борщового набору», сильно зросли в порівнянні з цим же періодом минулого року. Подорожчало також куряче м'ясо. Про це повідомляє пресслужба Державної статистики України.

Як змінилися ціни за рік

Найбільше злетіла вартість цибулі – на 108%.

Буряк та морква збільшилися в ціні на 70%.

Ціна капусти виросла на третину.

Подешевшала лише картопля – майже на 15%.

Здорожчала і вартість курятини: купити цілу тушку тепер дорожче на чверть, а філе підвищилося в ціні на 20%.

У чому причина?

«За даними FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), у серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування стрімко зросли після зниження протягом двох місяців поспіль. За рік продовольство подорожчало на 33%, а порівняно з липнем ціни в серпні стали вище на 3,1%», – додали в Держстаті.

При цьому найбільшу динаміку росту у світі показав цукор (на 9,6%). Це сталося на тлі побоювань із приводу неврожаю тростини в Бразилії, яка є найбільшим експортером цього продукту на світовому ринку.

Нагадаємо, Державна служба статистики зафіксувала зростання цін на м'ясо, рибу та молочні продукти. Подорожчання продуктів тваринного походження зафіксували згідно з моніторингом цін від серпня 2020 року до серпня 2021 року.

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