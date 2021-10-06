Один із нападників на журналістів втік з Укрексімбанку через чорний хід

Упродовж кількох годин адміністрація банку не могла повідомити, де знаходяться фігуранти справи

Посадовці Укрексімбанку, які є фігурантами справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів програми «Схеми», уникають отримання повідомлень про підозру від правоохоронців. Про це зазначила в коментарі «Укрінформу» прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

«На цей час повідомлення про підозру і повістки для виклику цих осіб до органу досудового розслідування залишені адміністрації банку. Встановлюється місцезнаходження цих осіб для вручення їм повідомлення про підозру особисто», – сказала вона.

За словами Максимець, працівники прокуратури і Нацполіції прибули до банку для повідомлення фігурантам справи про підозру. Упродовж кількох годин адміністрація банку не могла повідомити, де вони знаходяться. У подальшому стало відомо, що один з фігурантів склав повноваження на час розслідування, а інший – написав заяву про звільнення.

«Особа, що написала заяву про звільнення, начебто перебувала у приміщенні банку, однак у подальшому стало відомо, що вона без попередження покинула банк через інший вихід. Вони залишаються незвільненими і мають перебувати на робочому місці. Про причини їх відсутності на місцях адміністрації банку невідомо», – розповіла прессекретарка.

До слова, три фракції вимагають відставки Мецгера та членів наглядової ради Укрексімбанку.

Як відомо, сьогодні силовики прийшли в Укрексімбанк вручити дві підозри.

Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.