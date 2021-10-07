Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7
Фонд ставить перед собою за мету підвищити доступність, якість та прозорість послуг
«Фонд ставить перед собою за мету підвищити доступність, якість та прозорість послуг, які надаються вкладникам, позичальникам та кредиторам неплатоспроможних банків», - зазначає вона.
Вона нагадала, що цифровізація ключових бізнес-процесів була одним із пріоритетних напрямів роботи, яку ФГВФО почав запроваджувати ще до того, як це стало вимушеною необхідністю в період пандемії.
Зокрема Фондом розроблена автоматизована система виплат гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків, автоматизований та оптимізований процес правління та продажу активів, створена Єдина операційно-інформаційна система даних збанкрутілих банків, завдяки яким вдалося зберегти ефективність роботи ФГВФО.
«Сьогодні наша робота у сфері ІТ сконцентрована на розробці та запуску порталу «Фонд 24/7». Це інструмент, який працюватиме цілодобово і щоденно. Наша мета зробити так, аби людина могла отримати ту чи іншу інформацію, яка її цікавить, без відвідування Фонду чи банку, дзвінків, особистих консультацій тощо», - наголосила Наталія Рудуха.
За її словами, функціоналом нового порталу «Фонд 24/7» буде:
- надання повної інформації за кредитами та рахунками в неплатоспроможних банках;
- можливість подання офіційних звернень та отримання відповідей на них;
- отримання необхідних від ФГВФО чи неплатоспроможних банків довідок.
Також новий портал має зробити ще зручнішим процес отримання гарантованого відшкодування вкладниками.
Мета ФГВФО – бути зручним та доступним сервісом для клієнтів банків, які виводяться з ринку, та працювати у форматі 24/7.
Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.
Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.
Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.
Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».