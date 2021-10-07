Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7

Фонд ставить перед собою за мету підвищити доступність, якість та прозорість послуг

Фонд гарантування вкладів фізосіб готується працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень. Про це розповіла заступниця директора-розпорядника ФГВФО Наталія Рудуха.

«Фонд ставить перед собою за мету підвищити доступність, якість та прозорість послуг, які надаються вкладникам, позичальникам та кредиторам неплатоспроможних банків», - зазначає вона.

Вона нагадала, що цифровізація ключових бізнес-процесів була одним із пріоритетних напрямів роботи, яку ФГВФО почав запроваджувати ще до того, як це стало вимушеною необхідністю в період пандемії.

Зокрема Фондом розроблена автоматизована система виплат гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків, автоматизований та оптимізований процес правління та продажу активів, створена Єдина операційно-інформаційна система даних збанкрутілих банків, завдяки яким вдалося зберегти ефективність роботи ФГВФО.

«Сьогодні наша робота у сфері ІТ сконцентрована на розробці та запуску порталу «Фонд 24/7». Це інструмент, який працюватиме цілодобово і щоденно. Наша мета зробити так, аби людина могла отримати ту чи іншу інформацію, яка її цікавить, без відвідування Фонду чи банку, дзвінків, особистих консультацій тощо», - наголосила Наталія Рудуха.

За її словами, функціоналом нового порталу «Фонд 24/7» буде:

надання повної інформації за кредитами та рахунками в неплатоспроможних банках;

можливість подання офіційних звернень та отримання відповідей на них;

отримання необхідних від ФГВФО чи неплатоспроможних банків довідок.

Також новий портал має зробити ще зручнішим процес отримання гарантованого відшкодування вкладниками.

Мета ФГВФО – бути зручним та доступним сервісом для клієнтів банків, які виводяться з ринку, та працювати у форматі 24/7.

Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».