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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7

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    Цифровізація ключових бізнес-процесів була одним із пріоритетних напрямів роботи ФГВФО - Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7
    Цифровізація ключових бізнес-процесів була одним із пріоритетних напрямів роботи ФГВФО
    Фото з відкритих джерел

    Фонд ставить перед собою за мету підвищити доступність, якість та прозорість послуг

    Фонд гарантування вкладів фізосіб готується працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень. Про це розповілазаступниця директора-розпорядника ФГВФО Наталія Рудуха.

    «Фонд ставить перед собою за мету підвищити доступність, якість та прозорість послуг, які надаються вкладникам, позичальникам та кредиторам неплатоспроможних банків», - зазначає вона.

    Вона нагадала, що цифровізація ключових бізнес-процесів була одним із пріоритетних напрямів роботи, яку ФГВФО почав запроваджувати ще до того, як це стало вимушеною необхідністю в період пандемії.

    Зокрема Фондом розроблена автоматизована система виплат гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків, автоматизований та оптимізований процес правління та продажу активів, створена Єдина операційно-інформаційна система даних збанкрутілих банків, завдяки яким вдалося зберегти ефективність роботи ФГВФО.

    «Сьогодні наша робота у сфері ІТ сконцентрована на розробці та запуску порталу «Фонд 24/7». Це інструмент, який працюватиме цілодобово і щоденно. Наша мета зробити так, аби людина могла отримати ту чи іншу інформацію, яка її цікавить, без відвідування Фонду чи банку, дзвінків, особистих консультацій тощо», - наголосила Наталія Рудуха.

    За її словами, функціоналом нового порталу «Фонд 24/7» буде:

    • надання повної інформації за кредитами та рахунками в неплатоспроможних банках;
    • можливість подання офіційних звернень та отримання відповідей на них;
    • отримання необхідних від ФГВФО чи неплатоспроможних банків довідок.

    Також новий портал має зробити ще зручнішим процес отримання гарантованого відшкодування вкладниками.

    Мета ФГВФО – бути зручним та доступним сервісом для клієнтів банків, які виводяться з ринку, та працювати у форматі 24/7.

    Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

    Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

    Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

    Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

    Теги: банк робота уряд НБУ
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    Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7