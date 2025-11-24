Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Виручка індустрії I-gaming за три квартали 2025 року становила 47,6 млрд грн, але прогноз на 4-й – тривожний
За 9 місяців 2025 року сукупна виручка українського ринку I-gaming становила 47,6 млрд грн. Про це заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час наради учасників Асоціації.
«Показники за три квартали – і по виручці, і по податках є непоганими, галузь стає більш прозорою. У третьому кварталі виручка становила 20,5 млрд грн, але в четвертому ми прогнозуємо драматичне просідання показників. Причини такого песимістичного прогнозу – суттєве посилення прямого адміністративного тиску на білих операторів, – прокоментував Олександр Когут. – По-перше, нині маємо прямий тиск окремих політиків на легальних операторів, що супроводжується спробами медійної дискредитації галузі. Цю кампанію підігрівають нелегальні російські казино, які все ще не заблоковані та працюють в українському сегменті інтернету. По-друге, почастішали випадки навмисного блокування банками розрахунків у легальних операторів. Це – особливо болюча частина адміністративного тиску, яка призводить до збитків як операторів, так і бюджету. Той шантаж, який ми спостерігаємо, є наслідком штучно створеної монополії в системі розрахунків галузі».
Президент АУОГБ наголосив, що зараз у галузі спостерігається абсолютно новий тренд – активне просування спроб упровадити ліміти та додаткові обмеження для українців, які грають у легальних онлайн-казино.
На його думку, це суттєво вдарить по показникам виручки галузі, оскільки громадяни, які зіштовхнуться з будь-якими штучними бар’єрами під час гри в легальних казино, просто підуть до нелегальних, де таких обмежень немає.
Члени АУОГБ та найбільші оператори ринку (усього 11 компаній-операторів ринку) вже звернулися до Кабінету Міністрів, Мінцифри, Мінфіну та регулятора ринку «Плей.Сіті» з листом, у якому зазначили, що запровадження нових обмежень для гравців легальних онлайн-казино стимулюватиме відтік користувачів у тіньовий сектор і суттєво зменшить податкові надходження галузі.
«Введення лімітів у тому вигляді, у якому ми бачимо їх сьогодні в драфтах документів, матиме катастрофічні наслідки для галузі – ми побачимо зростання виручки тіньового сектору, значну частину якого досі контролюють росіяни, і відповідне скорочення обсягу білого ринку. Наслідки – очевидні: білий ринок втратить виручку, український бюджет – доходи. Натомість нелегальний ринок отримає нових клієнтів і нові додаткові прибутки. Річні показники виручки легального сектору можуть впасти приблизно на 10–15 млрд грн, а збитки для бюджету сягнуть 3–4 млрд грн. Інший наслідок, який ми прогнозуємо, – 50–60 тисяч українців щоквартально переходитимуть із легальних казино до нелегальних. Їх фінансові дані та контакти опиняться в неконтрольованій сірій зоні з відповідними ризиками шахрайств», – підсумував президент АУОГБ.
Він підкреслив, що Асоціація сьогодні перебуває у тісному конструктивному діалозі з регулятором «Плей.Сіті» та Мінцифрою, і всі оператори ринку сподіваються на збалансовані рішення, які не призведуть до масового переходу українців у нелегальні казино.
Сьогодні в ЕС стрімко зростає частка офшорних операторів онлайн-гемблінгу. За пронозами дослідницької компанії H2 Gambling Capital до 2030 року обсяг офшорного гемблінгу в ЕС сягне 23 млрд євро. Це зростання – наслідок посиленого регулювання та надлишкової опіки білих гравців регуляторам. Гравці переходять до нелегальних операторів через мінімум обмежень, а основна мотивація переходу користувачів в нелегальний сегмент – намагання уникнути лімітів та ідентифікації перевірок особи.
Саме тому, багато країн ЕС навмисне не вводили жодних лімітів на гру, чітко розуміючи наслідки таких регуляцій – тінізацію ринку. АУОГБ уже провела відповідне дослідження («Responsible Gambling Practices Report») досвіду введення гральних лімітів у різних країнах силами низки європейських консалтингових компаній.
Висновок, до якого прийшли дослідники – країни, що вводили обмеження на ліміти для гравців легальних казино, зіштовхнулися з різким зростанням рівня тінізації галузі, падінням доході бюджету та міграцією гравців у нелегальний сегмент. Сьогодні в країнах, де встановлені значні обов’язкові ліміти на «гральні депозити» або програші, частка нелегального ринку складає від 40% до 75%. Натомість у країнах, де такі ліміти не є обов’язковими, рівень нелегального ринку – всього 5%-30%.
«Єдиний спосіб зробити ринок прозорим і швидко скоротити тіньовий сегмент – допомогти легальним операторам стати більш конкурентоспроможними у порівнянні з нелегальними. Якщо ж посилювати тиск та обмежувати легальних операторів, тіньовий сегмент миттєво зростатиме. Його зростання – на руку корупціонерам та «кришувальникам», – зазначалося в пресрелізі АУОГБ.
У серпні–вересні 2025 року компанії KANTAR, Gradus і Factum провели перше комплексне дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Згідно з результатами, нелегальний сегмент становить від 39% до 53% ринку.
Раніше в пресслужбі АУОГБ заявляли, що завдяки консолідованим зусиллям держави, регуляторів та легального бізнесу ринок i-Gaming має потенціал перевищити 60–70 млрд грн річної виручки й відповідно додати до бюджету додаткові 10–12 млрд грн податків у найближчі два роки.
Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) – незалежна саморегульована організація, що об’єднує найбільших ліцензованих операторів гральної індустрії України. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил гри, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.
За 9 місяців 2025 року українська гральна галузь сплатила 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн – компаніями-членами АУОГБ.
Динаміка ринку та податкові показники галузі:
Виручка української гральної галузі зростала попередні 4 роки. У 2021 році виручка української гральної галузі складала – 1,1 млрд грн, у 2022 році – 3,6 млрд грн, у 2023 році – 57,1 млрд грн, у 2024 році – 59,6 млрд грн. Аналогічним чином зростали і сплачені податки: у 2021 році галузь сплатила – 0,24 млрд грн податків, у 2022 році – 0,72 млрд грн, у 2023 році – 10,4 млрд грн, у 2024 році – 17,1 млрд грн.
Новий регулятор гральної індустрії – Державне агентство України «ПлейСіті», підпорядковане Міністерству цифрової трансформації, за пів року роботи заблокував більше 2000 нелегальних сайтів, із яких 314 – лише у жовтні.
З 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри, а з 21 березня 2025 року функції регулювання галузі виконує новостворене агентство «ПлейСіті», яке замінило колишню КРАІЛ.
Коментарі — 0