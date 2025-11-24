Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд

Виручка індустрії I-gaming за три квартали 2025 року становила 47,6 млрд грн, але прогноз на 4-й – тривожний

За 9 місяців 2025 року сукупна виручка українського ринку I-gaming становила 47,6 млрд грн. Про це заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час наради учасників Асоціації.

«Показники за три квартали – і по виручці, і по податках є непоганими, галузь стає більш прозорою. У третьому кварталі виручка становила 20,5 млрд грн, але в четвертому ми прогнозуємо драматичне просідання показників. Причини такого песимістичного прогнозу – суттєве посилення прямого адміністративного тиску на білих операторів, – прокоментував Олександр Когут. – По-перше, нині маємо прямий тиск окремих політиків на легальних операторів, що супроводжується спробами медійної дискредитації галузі. Цю кампанію підігрівають нелегальні російські казино, які все ще не заблоковані та працюють в українському сегменті інтернету. По-друге, почастішали випадки навмисного блокування банками розрахунків у легальних операторів. Це – особливо болюча частина адміністративного тиску, яка призводить до збитків як операторів, так і бюджету. Той шантаж, який ми спостерігаємо, є наслідком штучно створеної монополії в системі розрахунків галузі».

Президент АУОГБ наголосив, що зараз у галузі спостерігається абсолютно новий тренд – активне просування спроб упровадити ліміти та додаткові обмеження для українців, які грають у легальних онлайн-казино.

На його думку, це суттєво вдарить по показникам виручки галузі, оскільки громадяни, які зіштовхнуться з будь-якими штучними бар’єрами під час гри в легальних казино, просто підуть до нелегальних, де таких обмежень немає.

23 жовтня 2025 року на офіційному сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі». Документом пропонується встановити фіксовані ліміти витрат гравця відносно його доходів (визначених гравцем самостійно) та максимальний час участі в азартних іграх протягом дня, тижня, місяця.

Члени АУОГБ та найбільші оператори ринку (усього 11 компаній-операторів ринку) вже звернулися до Кабінету Міністрів, Мінцифри, Мінфіну та регулятора ринку «Плей.Сіті» з листом, у якому зазначили, що запровадження нових обмежень для гравців легальних онлайн-казино стимулюватиме відтік користувачів у тіньовий сектор і суттєво зменшить податкові надходження галузі.

«Введення лімітів у тому вигляді, у якому ми бачимо їх сьогодні в драфтах документів, матиме катастрофічні наслідки для галузі – ми побачимо зростання виручки тіньового сектору, значну частину якого досі контролюють росіяни, і відповідне скорочення обсягу білого ринку. Наслідки – очевидні: білий ринок втратить виручку, український бюджет – доходи. Натомість нелегальний ринок отримає нових клієнтів і нові додаткові прибутки. Річні показники виручки легального сектору можуть впасти приблизно на 10–15 млрд грн, а збитки для бюджету сягнуть 3–4 млрд грн. Інший наслідок, який ми прогнозуємо, – 50–60 тисяч українців щоквартально переходитимуть із легальних казино до нелегальних. Їх фінансові дані та контакти опиняться в неконтрольованій сірій зоні з відповідними ризиками шахрайств», – підсумував президент АУОГБ.

Він підкреслив, що Асоціація сьогодні перебуває у тісному конструктивному діалозі з регулятором «Плей.Сіті» та Мінцифрою, і всі оператори ринку сподіваються на збалансовані рішення, які не призведуть до масового переходу українців у нелегальні казино.

Сьогодні в ЕС стрімко зростає частка офшорних операторів онлайн-гемблінгу. За пронозами дослідницької компанії H2 Gambling Capital до 2030 року обсяг офшорного гемблінгу в ЕС сягне 23 млрд євро. Це зростання – наслідок посиленого регулювання та надлишкової опіки білих гравців регуляторам. Гравці переходять до нелегальних операторів через мінімум обмежень, а основна мотивація переходу користувачів в нелегальний сегмент – намагання уникнути лімітів та ідентифікації перевірок особи. Саме тому, багато країн ЕС навмисне не вводили жодних лімітів на гру, чітко розуміючи наслідки таких регуляцій – тінізацію ринку. АУОГБ уже провела відповідне дослідження («Responsible Gambling Practices Report») досвіду введення гральних лімітів у різних країнах силами низки європейських консалтингових компаній. Висновок, до якого прийшли дослідники – країни, що вводили обмеження на ліміти для гравців легальних казино, зіштовхнулися з різким зростанням рівня тінізації галузі, падінням доході бюджету та міграцією гравців у нелегальний сегмент. Сьогодні в країнах, де встановлені значні обов’язкові ліміти на «гральні депозити» або програші, частка нелегального ринку складає від 40% до 75%. Натомість у країнах, де такі ліміти не є обов’язковими, рівень нелегального ринку – всього 5%-30%.

«Єдиний спосіб зробити ринок прозорим і швидко скоротити тіньовий сегмент – допомогти легальним операторам стати більш конкурентоспроможними у порівнянні з нелегальними. Якщо ж посилювати тиск та обмежувати легальних операторів, тіньовий сегмент миттєво зростатиме. Його зростання – на руку корупціонерам та «кришувальникам», – зазначалося в пресрелізі АУОГБ.

У серпні–вересні 2025 року компанії KANTAR, Gradus і Factum провели перше комплексне дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Згідно з результатами, нелегальний сегмент становить від 39% до 53% ринку.

Раніше в пресслужбі АУОГБ заявляли, що завдяки консолідованим зусиллям держави, регуляторів та легального бізнесу ринок i-Gaming має потенціал перевищити 60–70 млрд грн річної виручки й відповідно додати до бюджету додаткові 10–12 млрд грн податків у найближчі два роки.

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) – незалежна саморегульована організація, що об’єднує найбільших ліцензованих операторів гральної індустрії України. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил гри, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу. За 9 місяців 2025 року українська гральна галузь сплатила 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн – компаніями-членами АУОГБ. Динаміка ринку та податкові показники галузі: Виручка української гральної галузі зростала попередні 4 роки. У 2021 році виручка української гральної галузі складала – 1,1 млрд грн, у 2022 році – 3,6 млрд грн, у 2023 році – 57,1 млрд грн, у 2024 році – 59,6 млрд грн. Аналогічним чином зростали і сплачені податки: у 2021 році галузь сплатила – 0,24 млрд грн податків, у 2022 році – 0,72 млрд грн, у 2023 році – 10,4 млрд грн, у 2024 році – 17,1 млрд грн.

Новий регулятор гральної індустрії – Державне агентство України «ПлейСіті», підпорядковане Міністерству цифрової трансформації, за пів року роботи заблокував більше 2000 нелегальних сайтів, із яких 314 – лише у жовтні.

З 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри, а з 21 березня 2025 року функції регулювання галузі виконує новостворене агентство «ПлейСіті», яке замінило колишню КРАІЛ.