Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля
Франція спростувала фейк РФ про нібито відправку своїх військових до України
фото з відкритих джерел

У Міноборони Франції наголосили, що інформація російської розвідки – фейк, а військова активність стосується навчань НАТО, а не участі у війні

Міністерство збройних сил Франції спростувало заяву російської розвідки про нібито перекидання двох тисяч французьких солдатів до України. У відомстві підкреслили, що мова йде про планові навчання НАТО, а не про бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французьке Міністерство збройних сил та у справах ветеранів. 

Французька армія заперечила заяву Служби зовнішньої розвідки Росії, яка 28 жовтня повідомила про нібито намір Парижа відправити в Україну дві тисячі військових. За твердженням СЗР, контингент уже нібито перебуває в Польщі й складається переважно зі сил Іноземного легіону.

У Міністерстві збройних сил Франції назвали ці твердження неправдивими. Там зазначили, що після появи заяви російської розвідки її одразу підхопили пропагандистське агентство ТАСС, а також проросійські Telegram-канали й соцмережі, які поширили фейк англійською та французькою мовами.

Відомство зазначає, що активні переміщення техніки та особового складу останніми тижнями пов’язані з навчаннями НАТО «Розширення бригади», про які оголосили на Мадридському саміті 2022 року. У межах цих навчань Франція переправила військове обладнання та підрозділи через Європу, щоб тимчасово перетворити багатонаціональний батальйон Румунії до рівня бригади. Нині вона бере участь у маневрах Dacian Fall.

У відомстві наголошують, що дезінформація, яку активно розповсюджують, намагається подати ці навчання як провокацію. А також створити враження, що вони можуть призвести до ескалації війни. Така риторика є частиною російської інформаційної стратегії, мета якої – перекрутити реальність і виставити агресора захисником.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив, що французькій армії необхідно бути готовою до протистояння з Росією у перспективі трьох-чотирьох років. Генерал додав, що за таких умов перше, що необхідно зробити Франції, – це збільшити військовий бюджет. Проєкт оборонного бюджету передбачає його збільшення до 57,1 млрд. євро в 2026 році, тобто на 13% порівняно з цим роком. А військові витрати країни сягнуть 2,2% ВВП.

Теги: бюджет Міноборони армія Франція Telegram дезінформація Dacia соцмережі росія

