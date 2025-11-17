Головна Гроші Економіка
Автоматична система стягнення боргів: податкова повідомила про позитивну динаміку

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю
Тепер усе відбувається автоматично та прозоро

Голова Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух повідомила, що запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПС.

Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств. Карнаух розповіла, що йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів, який працює два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.

«До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі», – зазначила Леся Карнаух.

Зазначається, що нова система повністю змінює підхід – тепер усе відбувається автоматично та прозоро. Вона мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.

«Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули», – пояснила голова ДПС.

Нагадаємо, Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу.

До слова, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Головна мета законопроєкту – підвищити ефективність стягнення боргів та  заборонити боржникам відчужувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію.

