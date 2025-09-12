Кабмін оновив правила для грального бізнесу

Нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів

Новіков: Посилюємо вимоги до грального бізнесу

Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника держагенства Геннадія Новікова.

«Посилюємо вимоги до грального бізнесу. Для отримання ліцензій обов’язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв’язків із державою-агресором та добросовісне впровадження механізмів відповідальної гри», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив, що нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів. В останніх є два місяці, щоб подати до PlayCity документи про відповідність правилам. У разі недотримання цих вимог до організаторів азартних ігор можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафів чи припинення дії ліцензії.

«Ми працюємо над тим, щоб вивести гральний бізнес з тіні та забезпечити значні надходження у бюджет від податків та ліцензійних платежів. Держава спрямує ці кошти на посилення обороноздатності, зокрема на закупівлю дронів для Сил оборони», – додав керівник PlayCity.

Зауважимо, що держава не видавала ліцензії операторам азартних ігор з осені 2024 року. Це збіглося у часи зі скандальними викриттями керівництва Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Цей орган припинив роботу на початку квітня 2025 року.

Нагадаємо, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Раніше Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор». Санкції застосували до Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Гральні автомати», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.

До слова, PlayCity шукає ІТ-компанію, яка розробить систему онлайн-моніторингу казино.