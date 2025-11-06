Перший гонорар у 5 і 7 років: як діти Мірошниченка розпорядилися заробітком

Діти телеведучого Тимура Мірошниченка вперше самостійно заробили гроші під час рекламних зйомок

Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка показала у своєму Instagram, як 7-річна Мія та 5-річний Марко розпорядилися першими заробленими грошима. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Інни Мірошниченко в Instagram.

Інна поділилася зворушливим сімейним моментом у своєму блозі. Як виявилося, її діти вперше самостійно заробили гроші під час зйомок у рекламі.

«Сьогодні діти брали участь в рекламних зйомках. Самі, без нас – я просто супроводжувала. За роботу заплатили гонорар. Вони ще так ніколи не чекали можливості позніматися, бо потім ми поїхали витрачати зароблене. Такими щасливими вони ще не були», – написала Інна.

Телеведуча зазначила, що було цікаво спостерігати, як діти рахують гроші, планують покупки і вирішують, що придбати. Особливу увагу вони приділили подарункам для родичів.

Інна поділилася зворушливим сімейним моментом у своєму блозі фото: _inna_mi_

«Ледве несуть ці пакети... Я от свої перші гроші заробила у 16, а не в 5. Але було цікаво дивитися, як вони рахують, розпоряджаються, зважують, що купити - одне велике чи багато маленьких. Закладають в бюджет подарунки Марселю та Ангеліні», – додала Інна.

Нагадаємо, що Тимур Мірошниченко показав перше сімейне фото з усиновленим сином. За їх словами, цьому передувала багатомісячна тяганина подружжя з паперами, але тепер малюк офіційно став повноцінним членом родини Мірошниченків. У своїх блогах вони розмістили перше фото родини у повному складі. Милий кадр був зроблений посеред природи на галявині.

Телеведучий Тімур Мірошниченко зізнається – до повномасштабного вторгнення його родина спілкувалася в побуті російською, а зараз все змінилося докорінно. Телеведучий розповів, що його донька Мія вже навчається уникати російської мови, хоча у садочку вона часто чує інших дітей, які нею розмовляють. Мія слідкує за тим, щоб молодший брат дивився мультики лише українською, і навіть у громадських місцях намагається підтримувати рідну мову.