«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення

Ціни на квитки у вагони СВ (люкс) та першого класу «Інтерсіті» розраховуватимуться відповідно до пори року

Сума повернення квитка пасажиру залежатиме від часу відмови від поїздки

«Укрзалізниця» та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Вартість квитка у преміумсегменті залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.

«Наприклад, якщо пасажир купує квиток у преміумсегменті на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого – непіковий період – і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні – піковий період – у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні», – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що зміни стосуватимуться проїзду виключно преміумсегменту – вагони СВ (люкс), першого класу поїздів «Інтерсіті» – у внутрішньому сполученні. Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також другого класу «Інтерсіті» поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.

Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах збільшиться орієнтовно на 20%. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Оновлення правил повернення квитків

Як повідомляє «Укрзалізниця», майже 70% повернень квитків стаються за чотири дні до відправлення поїзда.«При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім», – зазначає компанія.

Так, пропонується запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток – тим більша сума повернення:

якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда – кошти повертаються повністю;

за 10-14 діб – повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб – 75% вартості;

від 1 до 4 діб – 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Зазначається, що зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента. Водночас вони можуть не застосовуватися до військовослужбовців та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема людей з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій.

«Запропоновані зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків і зробити ціноутворення більш динамічним залежно від попиту», – повідомляє компанія.

