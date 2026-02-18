Головна Київ Новини
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)
Власник у оголошенні зізнається, що оселя потребує косметичного ремонту
фото: «Лун»

Ще вчора за квартиру просили 7 тис. грн, проте сьогодні ціна оренди знизилася на 1 тис. грн

На сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить близько 17 тис. грн, проте серед тисяч оголошень можна знайти пропозиції, ціна яких у кілька разів нижча за ринкову. «Главком» відшукав один із найдешевших варіантів у столиці, щоб показати, на що може розраховувати орендар за мінімальну суму.  

Квартира загальною площею 43 кв. м розташована на четвертому поверсі п’ятиповерхової «хрущовки», збудованої у 1961 році на вулиці Вітряні Гори, 10-Д. Ще вчора за квартиру просили 7 тис. грн, проте сьогодні ціна оренди знизилася на 1 тис. грн.

Орендарям пропонується житло без комісії. Низький цінник зумовлений станом самого приміщення, яке тривалий час не оновлювалося.

Квартира має суміжні кімнати, де одна є прохідною. Власник у оголошенні зазначає, що оселя потребує косметичного ремонту. На підлозі у кімнатах зберігся старий паркет, а вікна у квартирі дерев’яні, що може впливати на енергоефективність у зимовий період. Водночас стверджується, що квартира суха, а батареї стабільно гарячі. 

Наповнення кімнат мінімалістичне. В одній кімнаті розташована софа та комод, в іншій – чотири стільці та шафа.

Квартира має мінімальний набір меблів рядянського зразка
Квартира має мінімальний набір меблів рядянського зразка
фото: «Лун»
У одній з кімнат є велика шафа
У одній з кімнат є велика шафа
фото: «Лун»
Довгий коридор із червоною килимовою доріжкою, що веде до кімнат
Довгий коридор із червоною килимовою доріжкою, що веде до кімнат
фото: «Лун»

Також із вітальні є вихід на відкритий, незасклений балкон. У кухні площею 6 кв. м встановлено мінімальний комплект меблів та газову плиту.

Робоча поверхня столу помітно витерлася від активного та тривалого користування, стіни також потребують фарбування
Робоча поверхня столу помітно витерлася від активного та тривалого користування, стіни також потребують фарбування
фото: «Лун»
У кухні є мікрохвильовка, холодильник та газова плита
У кухні є мікрохвильовка, холодильник та газова плита
фото: «Лун»

Санвузол у помешканні роздільний, встановлено лічильники на воду.

Ванна кімната: замість плитки на стінах – фарба, що місцями вже почала відлущуватися
Ванна кімната: замість плитки на стінах – фарба, що місцями вже почала відлущуватися
фото: «Лун»
Ванна кімната і туалет мають окремі лічильники на воду
Ванна кімната і туалет мають окремі лічильники на воду
фото: «Лун»

Власник житла зазначає, що квартира розташована у під’їзді із сучасними склопакетами та кодовим замком, а також має охайну прибудинкову територію з дитячим майданчиком.

Всередині будинку підтримується чистота, проте ремонту також давно не було
Всередині будинку підтримується чистота, проте ремонту також давно не було
фото: «Лун»
Загальний вигляд будинку на вулиці Вітряні Гори, 10-Д
Загальний вигляд будинку на вулиці Вітряні Гори, 10-Д
фото: «Лун»

Поруч із будинком розташований парк із озером, ринок, супермаркет «АТБ», школа та дитячий садок. Така пропозиція розрахована на довгострокову оренду для тих, хто готовий миритися з відсутністю сучасного комфорту заради низької ціни.

Вітряні́ гори – історична місцевість, житловий масив у місті Києві. Основні вулиці: Межова, Вітряні Гори, Байди-Вишневецького, Западинська, Світлицького, Перемишльська. Вперше згадані наприкінці XIX століття (назва народна від характеру місцевості). Фігурували також як Піщані гори (звідси первісна назва сучасної Галицької вулиці – Пісочна), Вітряні Піщані гори та Западинські Піщані гори. Забудова вздовж вулиці Пісочної склалася наприкінці 19 ст., у західній частині місцевості – у 1930–1940-ві роки.

Масив забудовано у 1961–1965 роках. На ньому прокладено вулицю Вітряні Гори. До середини 1980-х років на Вітряних Горах існувала також Вітряна вулиця. Найближча діюча станція метро до житлового масиву Вітряні Гори – це «Сирець» (зелена гілка). Від вулиці Вітряні Гори до неї можна дістатися наземним громадським транспортом (тролейбуси, маршрутки) приблизно за 15–25 хвилин, залежно від заторів.  

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ.

До слова, у Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди. Робоча група комітету з питань державної влади пропонує запровадити прозорі правила для рієлторської діяльності, а також опрацьовує пропозиції захисту прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. Наразі робоча група вивчає проблематику ринку оренди житла та працює над пропозиціями для створення прозорої роботи цієї сфери.

Теги: ціни Київ оренда квартира

Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
20 сiчня, 19:15
Київська дитяча залізниця працює на теплотязі і не потребує зовнішнього електроживлення
Київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи
6 лютого, 19:04
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
15 лютого, 23:49
Заприманому киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру
21 сiчня, 14:22
Режисер Андрій Білоус у Печерському райсуді Києва, 22 жовтня 2025 року
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
27 сiчня, 12:44
Наслідки нічного обстрілу 28 січня 2026 року
Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих
28 сiчня, 14:33
Вогнеборці ліквідували пожежу на складі Roshen
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
7 лютого, 11:42
За даними слідства, жінка встигла нарахувати собі майже 2 млн грн
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
11 лютого, 12:30
Після аварії у «Келії клирошан» рівень вологості сягав 90% на другому поверсі та до 69% на першому
Прорив опалення у Києво-Печерській лаврі: під загрозою 4 тис. музейних експонатів
13 лютого, 17:11

Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
