Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)

Ще вчора за квартиру просили 7 тис. грн, проте сьогодні ціна оренди знизилася на 1 тис. грн

На сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить близько 17 тис. грн, проте серед тисяч оголошень можна знайти пропозиції, ціна яких у кілька разів нижча за ринкову. «Главком» відшукав один із найдешевших варіантів у столиці, щоб показати, на що може розраховувати орендар за мінімальну суму.

Квартира загальною площею 43 кв. м розташована на четвертому поверсі п’ятиповерхової «хрущовки», збудованої у 1961 році на вулиці Вітряні Гори, 10-Д. Ще вчора за квартиру просили 7 тис. грн, проте сьогодні ціна оренди знизилася на 1 тис. грн.

Орендарям пропонується житло без комісії. Низький цінник зумовлений станом самого приміщення, яке тривалий час не оновлювалося.

Квартира має суміжні кімнати, де одна є прохідною. Власник у оголошенні зазначає, що оселя потребує косметичного ремонту. На підлозі у кімнатах зберігся старий паркет, а вікна у квартирі дерев’яні, що може впливати на енергоефективність у зимовий період. Водночас стверджується, що квартира суха, а батареї стабільно гарячі.

Наповнення кімнат мінімалістичне. В одній кімнаті розташована софа та комод, в іншій – чотири стільці та шафа.

Квартира має мінімальний набір меблів рядянського зразка фото: «Лун»

У одній з кімнат є велика шафа фото: «Лун»

Довгий коридор із червоною килимовою доріжкою, що веде до кімнат фото: «Лун»

Також із вітальні є вихід на відкритий, незасклений балкон. У кухні площею 6 кв. м встановлено мінімальний комплект меблів та газову плиту.

Робоча поверхня столу помітно витерлася від активного та тривалого користування, стіни також потребують фарбування фото: «Лун»

У кухні є мікрохвильовка, холодильник та газова плита фото: «Лун»

Санвузол у помешканні роздільний, встановлено лічильники на воду.

Ванна кімната: замість плитки на стінах – фарба, що місцями вже почала відлущуватися фото: «Лун»

Ванна кімната і туалет мають окремі лічильники на воду фото: «Лун»

Власник житла зазначає, що квартира розташована у під’їзді із сучасними склопакетами та кодовим замком, а також має охайну прибудинкову територію з дитячим майданчиком.

Всередині будинку підтримується чистота, проте ремонту також давно не було фото: «Лун»

Загальний вигляд будинку на вулиці Вітряні Гори, 10-Д фото: «Лун»

Поруч із будинком розташований парк із озером, ринок, супермаркет «АТБ», школа та дитячий садок. Така пропозиція розрахована на довгострокову оренду для тих, хто готовий миритися з відсутністю сучасного комфорту заради низької ціни.

Вітряні́ гори – історична місцевість, житловий масив у місті Києві. Основні вулиці: Межова, Вітряні Гори, Байди-Вишневецького, Западинська, Світлицького, Перемишльська. Вперше згадані наприкінці XIX століття (назва народна від характеру місцевості). Фігурували також як Піщані гори (звідси первісна назва сучасної Галицької вулиці – Пісочна), Вітряні Піщані гори та Западинські Піщані гори. Забудова вздовж вулиці Пісочної склалася наприкінці 19 ст., у західній частині місцевості – у 1930–1940-ві роки.

Масив забудовано у 1961–1965 роках. На ньому прокладено вулицю Вітряні Гори. До середини 1980-х років на Вітряних Горах існувала також Вітряна вулиця. Найближча діюча станція метро до житлового масиву Вітряні Гори – це «Сирець» (зелена гілка). Від вулиці Вітряні Гори до неї можна дістатися наземним громадським транспортом (тролейбуси, маршрутки) приблизно за 15–25 хвилин, залежно від заторів.

До слова, у Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди. Робоча група комітету з питань державної влади пропонує запровадити прозорі правила для рієлторської діяльності, а також опрацьовує пропозиції захисту прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. Наразі робоча група вивчає проблематику ринку оренди житла та працює над пропозиціями для створення прозорої роботи цієї сфери.