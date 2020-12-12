У Чехії через коронавірус заборонили пити каву на вулиці

Власники кав’ярень пропонують для клієнтів автомобілі напрокат

Чеський уряд у вніс доповнення до карантинних обмежень в країні, якими зокрема заборонив вживати каву на вулиці. У постанові уряду сказано, що напої, що подаються або виготовляються на місці, споживати «поза межами приміщення» забороняється.

Міністр охорони здоров’я країни Ян Блатни заявив: метою регулювання є не допустити, щоб люди ходили по вулицях або різдвяних ярмарках з напоями чи з їжею.

«Це не помилка. Мета полягає в тому, щоб не ходити по різдвяних ярмарках і вулицях з чашками і їжею», - сказав він журналістам.

За словами міністра, цей захід не поширюється на продажі через вікно автомобіля. Міністр з питань торгівлі Карел Гавлічек додав плутанини щодо нових правил. Він сказав, що продавати каву або чай «з собою» можна, якщо клієнт віднесе напій в сумці в офіс чи додому.

У постанові, однак, є пункт, який дозволяє продавати напої в стаканчиках водієві і пасажирам, що перебувають в машині. Товар повинен передаватися безпосередньо через автомобільне віконце. Ідея зрозуміла - вивести з-під заборони людей, які не планують гуляти, а просто хочуть випити чай або каву в своїй машині по дорозі на роботу або додому.

Чеський кавомобіль. Фото vinegret.cz

Цю норму висміяли працівники закладу Café Prostoru, які просто поставили біля входу в кафе автомобіль, прикрашений різдвяними гірляндами, і нині пропонують клієнтам на кілька секунд сісти в салон, отримати кави в стаканчику через відкрите вікно, і спокійно продовжити шлях пішки. Формально порушення закону при цьому не відбувається. В кав’ярні таким чином звертають увагу міністерства охорони здоров’я на серйозні проблеми з точністю формулювань і обґрунтованістю заборон.

Як повідомляє Мукачево.нет, у четвер уряд Чехії помилково заборонив підприємствам громадського харчування продавати всі напої у пляшках та напої на місці для негайного споживання. За даними Міністерства внутрішніх справ, це був «друкарський огріх», який вже виправлено.