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Глава МЗС Франції пояснила, якою має бути перемога України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава МЗС Франції пояснила, якою має бути перемога України
Як каже Колонна, загарбницька війна, яку Росія веде в Україні, не може і не повинна закінчитися перемогою РФ
фото з відкритих джерел

«Саме українці, і лише вони, будуть визначати умови перемоги»

Перемога України означатиме остаточне завершення агресії РФ, яка тягнеться ще з 2014 року, повне виведення російських військ з територій України у межах її кордонів, визнаних з 1991 року, і відновлення її суверенітету та територіальної цілісності. Саме українці, і лише вони, визначатимуть умови перемоги. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна.

«Якщо завершення конфлікту вимагає мирних переговорів, українці самі вирішуватимуть модальності цих переговорів. Скільки буде потрібно, ми будемо на їхньому боці, з нашими союзниками та нашими європейськими партнерами, і підтримуватимемо їх усіма силами. Українці й українки мужньо захищаються вже понад 500 днів. Вони в першу чергу захищають свою територію, але також роблять внесок у безпеку всього європейського континенту. Французи знають про це», – сказала очільниця МЗС Франції.

Як каже Колонна, загарбницька війна, яку Росія веде в Україні, не може і не повинна закінчитися перемогою РФ.

«Ми ніколи не погодимося на легітимізацію незаконного застосування сили, оскільки це є порушенням основоположних принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, але також ставить під сумнів правила, які визначають нашу колективну безпеку після закінчення Другої світової війни. Нападаючи на Україну в порушення всіх своїх міжнародних зобов’язань, Росія ставить під сумнів ці принципи, які гарантують стабільність міжнародного порядку, заснованого на повазі до суверенітету держав. Зі всіма нашими партнерами ми будемо відстоювати ці принципи стільки, скільки буде потрібно. Це суть нашого зобов’язання на підтримку України. Це означає приведення Росії до військової невдачі, тому що саме так Україна виграє війну та досягне справедливого та тривалого миру», – зазначила міністр.

Зазначимо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

До слова, президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги».

Читайте також: Глава МЗС Франції Катрін Колонна: Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше
Теги: МЗС росія війна Франція

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