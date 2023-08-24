Висадка підрозділів розвідки в Криму: названо втрати окупантів

Зранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації

Українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери рашистів

У результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. Про це «Суспільному» повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Згідно інтерактивною картою військових об’єктів Криму, саме у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлено позиції для ППО.

Раніше в українській розвідці повідомили, що зранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Окупанти запровадили у районі мису Тарханкут план «Крепость».

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Президент України Володимир Зеленський також прокоментував спецоперацію ГУР в Криму. – «Зарано говорити про звільнення Криму. Детальна доповідь буде у мене від Генерала Буданова. Так, це наші хлопці. З нашого боку втрат немає. Це гарна новина».

Нагадаємо, 24 серпня о 5:00 ранку в районі населеного пункту Маяк зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи.

Очевидці стверджують, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 м від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. Також є версії, що було чотири човни з «диверсантами».

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Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру розташовані позиції для ППО.

Зауважимо, учора саме поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові.

Нагадаємо, напередодні Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.