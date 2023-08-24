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Висадка підрозділів розвідки в Криму: названо втрати окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Висадка підрозділів розвідки в Криму: названо втрати окупантів
Зранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації
фото ілюстративне

Українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери рашистів

У результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. Про це «Суспільному» повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Згідно інтерактивною картою військових об’єктів Криму, саме у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлено позиції для ППО.

Раніше в українській розвідці повідомили, що зранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Окупанти запровадили у районі мису Тарханкут план «Крепость».

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував спецоперацію ГУР в Криму. – «Зарано говорити про звільнення Криму. Детальна доповідь буде у мене від Генерала Буданова. Так, це наші хлопці. З нашого боку втрат немає. Це гарна новина».

Нагадаємо, 24 серпня о 5:00 ранку в районі населеного пункту Маяк зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи

Очевидці стверджують, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 м від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. Також є версії, що було чотири човни з «диверсантами».

Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру розташовані позиції для ППО.

Зауважимо, учора саме поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові. 

Нагадаємо, напередодні Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.

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Теги: Крим ЗСУ війна Україна

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