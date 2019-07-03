Розенко заявив, що пенсії чорнобильцям будуть перераховані з 1 липня



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З 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищено на 67 грн

Серед чорнобильців перерахунок отримали раніше лише військові пенсіонери

Віце-прем'єр вважає, що ще треба вирішити питання пенсіонерів, які мають великий страховий стаж, але виходили на пенсію, маючи невеликі зарплати

Про це заявив віце-прем'єр Павло Розенко в ефірі програми на Еспресо.TV.

«На сьогоднішній день ми прийняли рішення щодо суттєвого підвищення пенсій чорнобильцям. Це питання задалося нам протягом останніх років. Якщо всім категоріям пенсіонерів, в першу чергу тим, хто має трудові пенсії, ми все-таки перерахунки робили, то серед чорнобильців перерахунок отримали раніше лише військові пенсіонери. Тому уряд прийняв відповідне рішення і пенсії чорнобильцям буде перераховано з 1 липня», - сказав Розенко.

Також Розенко нагадав, що тепер кожного року 1 березня буде відбуватися підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

Віце-прем'єр вважає, що ще треба буде вирішити питання пенсіонерів, які мають великий страховий стаж, але виходили на пенсію, маючи невеликі зарплати.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати підвищилась пенсія для людей з великим трудовим стажем. Загалом мінімальна пенсія зросла на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії була встановлена 2,1 млн пенсіонерам.

Також нагадаємо, що в Україні можуть запровадити щорічну «тринадцяту пенсію».