Розмір пенсій різко скоротиться: хто буде отримувати в 1,5 рази менше

Демографічна криза в Україні вплине на розмір пенсійних виплат

В Україні розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза через посилення демографічної кризи.

Про це розповів глава Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв. За його словами, в найближче десятиліття через демографічний спад кількість найманих працівників, із чиїх зарплат йдуть відрахування ЄСВ (єдиний соціальний внесок) до Пенсійного фонду, буде зменшуватися, а кількість пенсіонерів – зростати.

«Ніхто не може гарантувати, що пенсія першого рівня (чинна виплата. – ред.) через демографію не буде зменшуватись. Тому що вона залежить від того, скільки громадян, які працюють, відраховують на пенсії, на покриття витрат пенсіонерів. А кількість пенсіонерів у нас зростає, тому пенсія першого рівня буде зменшуватися», – заявив фінансист.

Який буде розмір другої пенсії?

Коефіцієнт заміщення (тобто відсоток від останньої зарплати, який можна отримувати на пенсії) становить 30%. Це означає, що громадянам, які отримують зарплату в розмірі $1 тис., під час виходу на пенсію держава виплачує $300. Однак до 2030 року цей коефіцієнт знизиться на третину, до 20%.

«Тому нам необхідно впроваджувати другий рівень для того, щоб він дав можливість додати додатковий ресурс для пенсіонерів. На пенсії люди вже з 2030 року отримуватимуть не $300, а $200 і плюс ті $200, що накопичили, і всього разом виходить $400. Зараз пенсія одна – $300, а буде два рази по $200», – підсумував Хромаєв.

Друга пенсія в кожного буде різною залежно від заробітної плати та терміну накопичення. До того ж ті, хто з розумом і максимально буде користуватися цією системою, зможуть заробити значні кошти. З зарплатою в тисячу доларів українець зможе отримувати щомісяця не менш ніж 200 доларів зі своїх накопичень у період з 60 до 80 років. І це не рахуючи тієї «першої» пенсії, яку виплачує держава.

Правда, при цьому протягом усього часу роботи потрібно буде приблизно ті ж 200 доларів відкладати на спеціальному рахунку.

Де візьмуть гроші?

Є два варіанти. Перший передбачає, що українцям доведеться платити додатковий внесок на пенсії. З огляду на те, що тих коштів, які зараз збирають із зарплат, катастрофічно не вистачає, така пропозиція має цілком логічний вигляд.

Другий варіант – забрати частину податку на доходи фізосіб (2%) і частину Єдиного соцвнеску (2%). Це, як каже колишній міністр соцполітики Андрій Рева, стане відчутним ударом по солідарній пенсійній системі. Пенсійний фонд і зараз перебуває в кризовій ситуації: завершив 2020-й із «дірою» 13,2 млрд грн. Водночас план надходжень не виконали на 19,5 млрд грн.

З урахуванням звільнення частини українців від ЄСВ й урізання фінансування, впевнений Рева, це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи.

«Не можна урізати доходи й підвищувати разом із тим витрати. Як збільшити доходи? Це може бути підвищення мінімальної й основної зарплат, детінізація. Обов'язково повинні бути найжорстокіші заходи щодо тих, хто наймає людей і не оформлює їх на роботу», – розповів Рева.

Отже, зібрані гроші відкладатимуть на рахунки спеціального фонду. У перший рік за зарплати в 10 тис. грн збиратимуть по 400 грн на місяць.

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