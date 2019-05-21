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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП за останній рік підвищив рівень незалежності - Енергоспівтовариство ЄС

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    НКРЕКП за останній рік підвищив рівень незалежності - Енергоспівтовариство ЄС

    Секретаріат нагадує, що в березні 2018 року рекомендувала Регулятору посилити свою незалежність

    Секретаріат Енергоспівтовариства ЄС зафіксував підвищення рівня незалежності Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) за останні 14 місяців. Такі висновки містить звіт Секретаріату, йдеться на сайті організації, повідомляє «Енергореформа».

    Секретаріат нагадує, що в березні 2018 року рекомендувала Регулятору посилити свою незалежність і підвищити довіру громадськості до своїх рішень, посилаючись на підсумки аудиту НКРЕКП.

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    У нинішньому звіті Секретаріат зазначив, що  прозорий і конкурентний відбір п'яти нових членів комісії в травні 2018 роки було одним з найбільших досягнень.

    Разом з тим, Енергоспівтовариство вважає, що перешкоди для повної фінансової незалежності НКРЕКП ще існують. «На сьогодні її бюджет затверджується парламентом, тоді як в європейському законодавстві для цього не потрібно чиїхось рішень», - йдеться у звіті Секретаріату.

    Нагадаємо, НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

    З 2016 року Верховна Рада прийняла закон «Про НКРЕКП», авторами якого виступили Олександр Домбровський, Ольга Белькова, Вікторія Войціцький і інші народні депутати.

    На прийнятті даного законопроекту наполягали всі європейські партнери. Цей закон створив незалежний орган з регулювання в газовій і електроенергетичній галузях, відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною та Угоди про Енергетичне співтовариство.

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