НКРЕКП за останній рік підвищив рівень незалежності - Енергоспівтовариство ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретаріат нагадує, що в березні 2018 року рекомендувала Регулятору посилити свою незалежність

Секретаріат Енергоспівтовариства ЄС зафіксував підвищення рівня незалежності Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) за останні 14 місяців. Такі висновки містить звіт Секретаріату, йдеться на сайті організації, повідомляє «Енергореформа».

Секретаріат нагадує, що в березні 2018 року рекомендувала Регулятору посилити свою незалежність і підвищити довіру громадськості до своїх рішень, посилаючись на підсумки аудиту НКРЕКП.

У нинішньому звіті Секретаріат зазначив, що прозорий і конкурентний відбір п'яти нових членів комісії в травні 2018 роки було одним з найбільших досягнень.

Разом з тим, Енергоспівтовариство вважає, що перешкоди для повної фінансової незалежності НКРЕКП ще існують. «На сьогодні її бюджет затверджується парламентом, тоді як в європейському законодавстві для цього не потрібно чиїхось рішень», - йдеться у звіті Секретаріату.

Нагадаємо, НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

З 2016 року Верховна Рада прийняла закон «Про НКРЕКП», авторами якого виступили Олександр Домбровський, Ольга Белькова, Вікторія Войціцький і інші народні депутати.

На прийнятті даного законопроекту наполягали всі європейські партнери. Цей закон створив незалежний орган з регулювання в газовій і електроенергетичній галузях, відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною та Угоди про Енергетичне співтовариство.