Ще одна мережа супермаркетів закриває десятки магазинів у Києві

На сьогодні по місту Київ працює 34 магазини торгової мережі АТБ

Мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» залишила працюючими 34 «опорні» супермаркети в Києві, інші тимчасово зачинила. Про це повідомили у пресслужбі «АТБ-маркет».

«У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою, існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі «АТБ», – йдеться у повідомленні.

З урахуванням цих обставин, компанія «АТБ-маркет» сформувала перелік опорних магазинів, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів харчування та товарів першої необхідності.

«На сьогодні по місту Київ працює 34 магазини торгової мережі АТБ, які максимально забезпечені продуктами харчування та товарами першої необхідності. Тимчасово закриті магазини лише у місцях, де ведуться активні бойові дії», – заявили у пресслужбі.

За даними Rau, у 2018 році у Києві налічувалося понад 130 магазинів АТБ. На запитання щодо загальної кількості супермаркетів у Києві у пресслужбі АТБ не відповіли.

У компанії додали, що з логістикою проблем не мають, крім місць проведення бойових дій.

З переліком працюючих магазинів мережі АТБ можна ознайомитись за посиланням.

З 21 березня 2022 тимчасово зачиняємо деякі «Сільпо» у Києві та області, Житомирській області а також два у Чернігівській. У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.