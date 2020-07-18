Дві невдалі спроби: в Одесі не змогли підняти затонулий танкер Delfi



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В Одесі не змогли підняти затонулий танкер Delfi

Танкер знову спробують підняти у неділю, 19 липня

Затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти у суботу, 18 липня. Дві спроби підняти танкер провалилися.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Одеській області.

Як пояснили у відомстві, дві спроби підняти судно провалилися через слабкі троси. Під час підняття один з тросів обірвався. Завтра танкер Delfi знову спробують підняти з дна.

«Інспектори контролюють процес транспортування танкеру для спостереження вірогідного забруднення шляхом відбору проб морської води», - додали у Держекоінспекції.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі почали процес підняття затонулого танкера Delfi.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.