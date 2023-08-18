Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія
Шмигаль провів нараду щодо виплат Росією збитків від війни
фото: Telegram

Учасники засідання, включаючи представників Мін'юсту, Мінінфраструктури та Мінреінтеграції, обговорили структуру та класифікацію завданої шкоди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду, під час якої доручив підрахувати збитки, яких завдала Росія війною Україні. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

Учасники засідання, включаючи представників Мін'юсту, Мінінфраструктури та Мінреінтеграції, обговорили структуру та класифікацію завданої шкоди. Одразу після цього прийнятий документ буде надіслано для розгляду міжнародним партнерам.

«В пріоритеті - людиноцентричний підхід. Завдання - максимально врахувати всі можливі втрати кожного громадянина. У полі зору також збитки економіки, людського капіталу, підприємств. Як на рівні держави, так і на рівні громад», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що різні державні органи співпрацюватимуть з Міжнародним реєстром завданих збитків, який був створений у травні на саміті Ради Європи. Після закінчення наради Денис Шмигаль видав доручення відповідним міністерствам для подальшої роботи над відповідними завданнями.

Раніше повідомлялося, що сума прямих збитків, завданих житловому фонду України в результаті повномасштабної війни, станом на кінець травня 2023 року становить понад $54 млрд. 

 

Теги: росія міністр Telegram Денис Шмигаль втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ ризикує спалахнути вогнем Третьої світової війни
Чи готовий Кремль воювати з НАТО?
15 серпня, 10:25
Україна продовжує возити зерно, не дивлячись на погрози Кремля
Зернова угода. Росія приречена повернутись?
11 серпня, 13:23
Дружина Стрєлкова-Гіркіна заявила, що про місцезнаходження чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив
Гіркіна затримано в РФ: що відомо на цей момент
21 липня, 14:19
Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42
В Україні ракетна небезпека
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога (оновлено)
5 серпня, 12:16
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину
Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина
13 серпня, 12:36
Оплата путівки відбувається на місці за допомогою картки, яку видав Приватбанк
Кабмін розширив програму виплат на оздоровлення дітей: хто має право на гроші
15 серпня, 21:00
Бійка сталася біля кафе
В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)
14 серпня, 06:35
Вчора перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси
Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Вчора, 08:50

Економіка

Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія
Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія
Мін'юст вперше подав позов про націоналізацію активів Білорусі
Мін'юст вперше подав позов про націоналізацію активів Білорусі
ЄС передасть Україні та Молдові €135 млн, передбачених для Росії та Білорусі
ЄС передасть Україні та Молдові €135 млн, передбачених для Росії та Білорусі
Закарпатська обладміністрація хоче відремонтувати дорогу до курорту за майже 600 млн грн
Закарпатська обладміністрація хоче відремонтувати дорогу до курорту за майже 600 млн грн
Скільки грошей з бюджету йде на виплати військовим: дані Мінфіну
Скільки грошей з бюджету йде на виплати військовим: дані Мінфіну
ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори
ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
35K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
20K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
8016
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
6016
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
5789
У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв

Новини

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Вчора, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
16 серпня, 07:07

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту