Шмигаль доручив міністерствам порахувати всі збитки України, які завдала Росія
Учасники засідання, включаючи представників Мін'юсту, Мінінфраструктури та Мінреінтеграції, обговорили структуру та класифікацію завданої шкоди
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду, під час якої доручив підрахувати збитки, яких завдала Росія війною Україні. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.
Учасники засідання, включаючи представників Мін'юсту, Мінінфраструктури та Мінреінтеграції, обговорили структуру та класифікацію завданої шкоди. Одразу після цього прийнятий документ буде надіслано для розгляду міжнародним партнерам.
«В пріоритеті - людиноцентричний підхід. Завдання - максимально врахувати всі можливі втрати кожного громадянина. У полі зору також збитки економіки, людського капіталу, підприємств. Як на рівні держави, так і на рівні громад», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що різні державні органи співпрацюватимуть з Міжнародним реєстром завданих збитків, який був створений у травні на саміті Ради Європи. Після закінчення наради Денис Шмигаль видав доручення відповідним міністерствам для подальшої роботи над відповідними завданнями.
Раніше повідомлялося, що сума прямих збитків, завданих житловому фонду України в результаті повномасштабної війни, станом на кінець травня 2023 року становить понад $54 млрд.
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