Остап Семерак назвав абсурдом рішення суду про дозвіл будувати скандальні вітряки на заповідній Боржаві

Верховний суд в умовах війни розглянув забудову Боржави

Ексміністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак вважає недопустимим будівництво об’єктів Вітрової електростанції на карпатській полонині Боржава. Про це він сказав «Главкому», коментуючи Постанову Верховного Суду, який не знайшов порушень у виданому Департаментом екології Закарпатської ОВА висновку з оцінки впливу на довкілля.

«Це означає, що своїм рішенням судді відновили дію скандального висновку з оцінки впливу на довкілля, який дає змогу турецькому інвестору збудувати вітроелектростанцію на закарпатській полонині Боржава попри ряд порушень та загроз для знищення унікальної мережі загальноєвропейського значення», – пояснив Остап Семерак.

Він нагадав, висновок із ОВД свого часу видавало не профільне міністерство, а саме Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА.

«Мінприроди ще тоді звертало увагу на складну ситуацію навколо Боржави і було готове проводити процедуру ОВД, але згідно нового «Закону про оцінку впливу на довкілля» у даному випадку цю роль виконував Департамент екології Закарпатської ОДА. Саму його співробітники мали об’єктивно проаналізувати всю інформацію і у випадку спірних тверджень з’ясувати істину. Зважаючи на суспільний резонанс та протести екологічної спільноти, очевидно, Департамент екології не справився із цим завданням. Тепер є питання і до суддів. Прикро, коли війну використовують для бізнес-схем в тилу», – сказав Остап Семерак.

Нагадаємо, турецька компанія ТОВ «Атлас Воловець Енерджі» у 2017 році розпочала збір усіх необхідних документів для будівництва на найдовшій полонині Закарпаття – полонині Боржаві – вітрової електростанції загальною потужністю 120 МВт. Йшлося про облаштування 34 вітряків по 150 метрів заввишки разом з гірськими сполучними дорогами і підземними кабелями на десятки кілометрів уздовж Боржави.

Будівництво ВЕС мало початися в червні 2019 року, але у березні був оприлюднений висновок з оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення. Громадськість, яка надавала зауваження до звіту з ОВД, не погодилась із висновком звернулися до суду. Згодом вони подали касаційну скаргу до Верховного суду на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду, якою скасовано рішення Закарпатського адміністративного суду про визнання протиправним та скасування висновку про оцінку впливу на довкілля щодо будівництва ВЕС на Полонині Боржава, проте Верховний Суд не побачив порушень екологічного законодавства.

Полони́на Боржа́ва – гірський масив на Полонинському хребті в Українських Карпатах, між річками Віча і Рікою. Розташований у межах Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Іршавського і (частково) Хустського районів Закарпатської області. Боржавський хребет є природоохоронною територією міжнародного значення – об'єктом Смарагдової мережі Європи.