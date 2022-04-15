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    Події в Україні

    ЗСУ відсунули лінію фронту далі від Кривого Рогу

    ЗСУ дають відсіч ворогу на Криворізькому напрямку - ЗСУ відсунули лінію фронту далі від Кривого Рогу
    ЗСУ дають відсіч ворогу на Криворізькому напрямку
    фото з відкритих джерел

    Окупанти перебувають за 40-50 км від міста

    Збройним Силам України вдалось відтиснути ворога від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів. У місті готуються до будь-якого ймовірного варіанту розвитку подій. Про це повідомив очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул 14 квітня.

    «Завдяки героїзму наших ЗСУ фронт відсунутий від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів. При кожному просуванні фронту ми будуємо додаткові рубежі оборони», – зазначив Вілкул.

    Як зауважив Вілкул, хоч бюджет міста впав, грошей вистачить на зарплати та соціальні виплати.

    «Великі підприємства працюють. Починає працювати малий та середній бізнес. Економіка – це кровоносна система держави, це зарплата, це податки», – наголосив Вілкул.

    Він додав, що місцева влада міста працює з кожним підприємством, допомагає побудувати нову логістику, а також робить усе, аби забезпечити постачання сировини.

    Нагадаємо, 2 квітня був обстріл Кривого Рогу: окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ економіка податки зарплата бюджет війна місцева влада бізнес Олександр Вілкул Україна влада окупація #stoprussia
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    ЗСУ відсунули лінію фронту далі від Кривого Рогу