ЗСУ відсунули лінію фронту далі від Кривого Рогу

Окупанти перебувають за 40-50 км від міста

Збройним Силам України вдалось відтиснути ворога від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів. У місті готуються до будь-якого ймовірного варіанту розвитку подій. Про це повідомив очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул 14 квітня.

«Завдяки героїзму наших ЗСУ фронт відсунутий від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів. При кожному просуванні фронту ми будуємо додаткові рубежі оборони», – зазначив Вілкул.

Як зауважив Вілкул, хоч бюджет міста впав, грошей вистачить на зарплати та соціальні виплати.

«Великі підприємства працюють. Починає працювати малий та середній бізнес. Економіка – це кровоносна система держави, це зарплата, це податки», – наголосив Вілкул.

Він додав, що місцева влада міста працює з кожним підприємством, допомагає побудувати нову логістику, а також робить усе, аби забезпечити постачання сировини.

Нагадаємо, 2 квітня був обстріл Кривого Рогу: окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами.

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