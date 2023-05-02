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Скільки грошей потрібно, аби відбудувати Україну: посол Німеччини назвала суму

glavcom.ua
Скільки грошей потрібно, аби відбудувати Україну: посол Німеччини назвала суму
Анка Фельдгузен: «Відбудова України вже почалася»
фото з відкритих джерел

За словами дипломатичної представниці, у найближчі 10 років знадобиться сотні мільярдів доларів

Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак  протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки. Про це у статті для Київського безпекового форуму написала пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Відбудова України вже почалася, і вона потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад $400 млрд. у найближчому десятилітті. Збереження довіри законотворців у країнах-партнерах, які виділять ці кошти Україні, вимагатиме, щоб Україна стала взірцем запобігання корупції. «Building back better» вимагає наявності верховенства права, протидії корупції та належного управління як першочергових передумов», – йдеться у статті.

Раніше пані посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю «Главкому» про підтримку України та боротьбу проти РФ.

До слова, група німецьких дипломатів залишила Росію. Про це 1 травня повідомило міністерство закордонних справ ФРН, не називаючи кількість дипломатів, що поїхали.

Крім того, Шольц розповів, коли Україна отримає боєприпаси для Gepard. За словами лідера Німеччини, наразі налаштовується виробництво снарядів, однак цей процес займе певний час. 

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